Manuel Ugaz fue despedido mediante una carta por debajo de la puerta de su casa

Una raya más al tigre en el fútbol peruano. Esta vez le toca a Ayacucho FC, que se encuentra en el ojo de la tormenta, por la forma en la cual despidió a Manuel Ugaz. El lateral derecho indicó que recibió una carta por debajo de la puerta de su casa.

"No es la forma que te manden una carta notarial, una carta de despido por debajo de la puerta, somos seres humanos para sentarnos a conversar. La carta está firmado por Rolando Bellido (Presidente del Club)", manifestó Manuel Ugaz a ovación.

Manuel Ugaz, que jugó quince partidos en el año con camiseta de Ayacucho FC, señaló que no explica lo que está viviendo, pues tenía continuidad. "El club está en su derecho de terminar el contrato pero no de esa forma. He estado alternando y en banca, incluso jugué de delantero. No encuentro una razón para que me despidan", añadió.

Ayacucho FC tiene 31 puntos en el puntaje acumulado y solo se encuentra a 6 del penúltimo, que es Alianza Atlético. Se ha reforzado con Josimar Atoche y Aurelio Gonzales Vigil para el Clausura.

¿Cuál es su futuro? El defensa podría volver a Carlos A. Mannucci, cuadro del que es hincha y al que defendió el 2014 en la Segunda División.