Marcelo Grioni: "Trataron de hacer hasta lo imposible para que Alianza Lima salga campeón"

Marcelo Grioni, director técnico de Real Garcilaso, no pudo ocultar su molestia sobre los seis puntos perdidos en mesa y que lo dejaron sin chances de ganar el Torneo Apertura. El DT tuvo fuertes calificativos para lo sucedido con su equipo.

“Hace 15 días lo dije, lamentablemente no me equivoqué. Si ganábamos los partidos contra Comerciantes Unidos y Municipal dentro de la cancha, nos iban a sacar los puntos porque no había forma que Alianza Lima nos pueda ganar el Campeonato”, dijo el entrenador argentino a Best Cable.

Real Garcilaso perdió 6 puntos, ¿qué debe hacer Alianza Lima para campeonar?



Sobre el equipo ‘blanquiazul’, también tuvo fuertes declaraciones. “Ya lo padecí el año pasado, Alianza Lima hizo un torneo desastroso y siempre lo trataron de ayudar pero no le alcanzó. Este año trataron de hacer hasta lo imposible para que salga campeón”, afirmó el ex técnico de Deportivo Municipal.

Además sostuvo: “Es un Campeonato que yo lo llamo de la vergüenza. Esto influye en el fútbol peruano. Más allá que me castiguen por lo que digo, pero es una vergüenza que te ganen en mesa. Le saca claridad, honorabilidad”.

Real Garcilaso viene de conseguir dos triunfos seguidos ante Comerciantes Unidos y Municipal, ambos en condición de local. Ahora solo esperan cerrar con un triunfo en la última fecha del Torneo Apertura cuando visiten a la Universidad San Martín.

