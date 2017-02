Mauricio Viana: "'Chemo' me dijo que sea un central más"

Si Mauricio Viana te puso con los pelos de punta con sus salidas al estilo de Manuel Neuer, no lo culpes a él. El mismo arquero explicó que el juego que muestra hasta ahora en Sporting Cristal es un pedido exclusivo del técnico 'Chemo' del Solar.

"Chemo' me dijo que tuviera toda la confianza de jugar adelantado y de tratar de jugar la pelota al ras del campo. Me ha respaldado y que juegue como un central más y lo estamos haciendo.En Santiago Waderers, Alfredo Arias me marcó con la tendencia de jugar con los pies y a hacer más pases que los delanteros o los enganches", dijo el chileno en Radio Ovación.

En el último partido ante San Martín, el portero salió de su arco e incluso se atrevió a gambetear a los delanteros santos. Se nota, sin duda, que no le da miedo correr riesgos.

Viana además se mostró contento con los buenos resultados pero señaló que el verdadero objetivo de los rimenses es ser protagonistas de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores es nuestro principal objetivo. Para nosotros es muy importante empezar con Santos, el equipo está bien y no me cabe duda que vamos a hacer lo mejor posible para romper con esa mala racha en torneos internacionales", terminó.

