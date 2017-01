Mauricio Viana explicó todas sus locuras: "En una el doctor me dijo que pude morir"

Mauricio Viana es el nuevo arquero de Sporting Cristal. Es un apasionado del fútbol. Es un arquero con alma de jugador. Y a pesar de haber tenido unas anécdotas medias extrañas, él las aclara una por una a Depor y dice que no le molesta que le digan loco, pero que él es "un loco bueno”.

Al hincha le gustó que dijeras que Sporting Cristal es un club que nació campeón.

Sería una falta de respeto si yo llego sin saber un poco de información. Tenía que ver su historia. Llegué a Cristal sabiendo lo que era. Siempre busca ganar. Es el club más ordenado de Perú.



¿Tienes muy buen juego con los pies?

La actualidad te lleva a jugar con los pies. Los DT necesitan que el arquero sea un líbero y yo lo he mejorado con el tiempo.

¿Sigues mucho a Neuer?

Sí, juega mucho. Pero, para mí, el mejor arquero del mundo que juega con los pies es Claudio Bravo. Y no porque sea chileno.Te deja cada pelota donde quiere. Tiene una calidad impresionante.

¿Qué planes en la Libertadores tienes con Sporting Cristal?

Me enteré que en estos años se quedó cerca de avanzar. Espero que ahora se dé la ocasión. Hay un grupo tremendo.



¿Conocías ya a algún compañero de Cristal?

Hay muchos que conocí acá. Pero a Carlos Lobatón lo conoce todo el mundo. Es un jugadorazo. Son tipos que le han ganado al mundo.Uno debe enriquecerse de ellos.

Al hincha le gusta mucho tu actitud, ven que dejas todoen la cancha.

El fútbol es tan lindo. Es un regalo que no dejaría que una tontera me saque de la cancha. Hay gente que ama el fútbol, pero uno tiene el don y la oportunidad de aprovecharlo.

Y por los temas extradeportivos, ¿no te molesta que te puedan decir ‘loco’?

No, nada. Loco sería no tener una familia constituida. Loco sería si fuera un pend... que para en discotecas. Esos son locos. Yo soy así porque es mi carácter, algo así como un loco bueno (risas).



EXPLICA TODO SOBRE SUS ‘LOCURAS’



1. Le pegó a un carabinero

“Yo no sabía. Él estaba de civil y yo fui a buscar a un delicuente que me disparó cuando estaba con mi mamá. Fui a buscarlo y le pegué a los dos. Después le pedí disculpas”.



2. Licencia falsa

“Por pend ... y flojo pagué para sacar la licencia. La tuve por cuatro años. En Santiago me detuvieron y se dieron cuenta. Tuve que ir a la comisaría”.



3. Patada de Cellerino

“Gastón Cellerino se burló del problema de la licencia, y en un partido nos agarramos duro. Cuando él fue expulsado, lo insulté y ahí me pateó. Hoy somos amigos”.



4. Intestino perforado

“Me cae un patada en el intestino y siento que se me rompe todo por dentro. Sentía como si me había cag... Jugué así 15 minutos y tapé un penal. El doctor me dijo que pude morir”.

