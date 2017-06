Lo mejor del debut de Luis Guadalupe en la poesía (VIDEO)

Luis Guadalupe nunca nos deja de sorprender. El exfutbolista de Universitario de Deportes decidió colgar los botines, pero eso no evita que siga haciendo noticia. Esta vez el popular 'Cuto' mostró otra cualidad que pocos conocían, el zaguero se animó a recitar un conocido poema peruano.

'Cuto' Guadalupe interpretó el poema "De ser como soy, me alegro”, del poeta peruano Nicomedes Santa Cruz. El exfutbolista contó que al principio se sintió nervioso, pero después logró identificarse mucho con lo que leía.

"Cada que ensayaba leyendo el poema se me erizaba la piel. Es un poema que me identifica mucho, lo siento mío, en el sentido de mi vida, en varios pasajes me transportaba a mis vivencias. Me fortalece. En el fútbol he sentido en un sinnúmero de ocasiones el racismo. Lo he vivido en carne propia. Pero he tenido la fortaleza, la mentalidad para sobreponerme a los insultos contra mi color. Me he sobrepuesto a todo", contó Guadalupe

Luis Guadalupe Luis Guadalupe

El poema de Luis Guadalupe forma parte de "Encuentra tu poema", una iniciativa para promover la lectura de la Fundación BBVA. El 'Cuto' se sumó a los más de 22 compilaciones que se pueden encontrar en www.encuentratupoema.pe.

