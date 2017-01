Melgar: fortalezas y dudas del subcampeón de cara al 2017

El mejor equipo del Acumulado en dos de los últimos tres años (2014 y 2015) nuevamente es candidato al título nacional. Lo que empezó como una agradable sorpresa ha derivado en un ejemplo de constancia y regularidad, términos tan anhelados como escasos en los clubes de hoy, especialmente si las arcas no siempre están llenas para mejorar contratos y retener talentos tentados por los grandes, su camiseta y su dinero.



Un verdadero proyecto, en suma, es lo que ha demostrado ser este Melgar, comandado en estos tres años de éxito por Juan Reynoso. Como a Alianza Lima y Universitario de Deportes, Indecopi sometió al ‘Dominó’ a la Ley de Reestructuración porque, en 2013, las deudas lo rebalsaban. Tres años después, a diferencia de los ‘compadres’ –que deben millones a la Sunat–, apenas adeuda S/. 400 mil, demostrando seriedad no solo en la cancha.

Melgar presentó su camiseta versión 2017. (Alan Mayta) Melgar presentó su camiseta versión 2017. (Alan Mayta)

Otro artículo tendrá por motivo desmenuzar el éxito de la fórmula económica de Melgar. En este, lo que nos ocupa es anticipar si este año los ‘rojinegros’, de buen manejo en o administrativo y lo deportivo, seguirán por esa senda. La continuidad de jugadores claves y del entrenador, más la calidad de los refuerzos, invitan a pensar que sí, que el ‘Dominó’ luchará por su tercera estrella y también en la Copa Libertadores. Este es el menú:



El poder del entrenador

Juan Reynoso. En el caso de Melgar, el entrenador en sí mismo es una ventaja. Nombrar lo que cosechó en estos tres años sería redundar. Es más pertinente incidir en el respaldo que tiene de la dirigencia, factor indispensable para la tranquilidad de cualquier DT; pero en el ‘Cabezón’, quien no trabaja o trabaja mal si no hay seriedad, mucho más. Tan buena es la sintonía, tan real el proyecto, que renovó hasta fin de año, y Melgar se convertirá en el club donde más tiempo estuvo en su etapa como técnico.

Juan Reynoso llegó a Melgar a mediados del 2015 Juan Reynoso llegó a Melgar el 2014

Una idea sostenida. Con la continuidad de Reynoso, continúan su sistema y sus ideas. Muchos no estarán contentos con su rotación, y se indignarán al ver, partido a partido, cómo prioriza la solidez atrás salvo que necesite los goles. Pero es, al fin y al cabo, su estilo; una patente que pocos técnicos tienen en el medio, y que directivos, hinchas y jugadores aprueban y están habituados. Si el Descentralizado lo ganase quien hace más puntos en la temporada, como en tantas otras ligas, Melgar sería bicampeón 2014-2015.

La evolución del plantel

Carlos Ascues regresó a Melgar esta temporada Carlos Ascues regresó a Melgar esta temporada (Foto: Prensa Melgar)

Se mantiene la base. El ‘Cabezón’ no podría sostener con eficacia su estilo si los jugadores se le van año tras año. Salvo Bernardo Cuesta, hoy en Junior de Barranquilla, y Alberto Rodríguez –quien en realidad no resta, pues solo jugó seis partidos–, se quedaron todos los jugadores importantes y han llegado refuerzos destacables.



Jugadores de selección. Todos ellos con presencia en mayor o menor medida en la selección: Penny, Loyola, y se estima que Ascues vuelva a la bicolor; Santamaría, Arias y Requena suelen ser llamados a los microciclos y eventualmente a algún partido de Eliminatorias. Así, el crecimiento de los jugadores no es solo a nivel de clubes.



Combinación de aptitudes. A Reynoso se le suele vincular con el orden excesivo, pero si tal asociación fuese cierta, no quiere decir que el DT prescinda de los habilidosos cuyo mayor talento es romper el orden de las defensas rivales. Con el ‘Cabezón’ juegan Quina, Villamarín y ‘Zlatan’ Fernández, correctos para ocupar sus respectivos espacios y cumplir las funciones asignadas, pero juegan también Arias, Omar Fernández e Hinostroza, y han llegado Luis García y el propio Ascues, acaso uno de los centrales con mejor pie aquí. La mixtura fuerza/disciplina + habilidad hace de Melgar un equipo completo y con variantes.



Hernán Hinostroza llegó a Melgar en 2015 Hernán Hinostroza llegó a Melgar en 2015 (Prensa: Melgar)

Refuerzos que refuerzan. No es necesario disgregar una a una las incorporaciones del ‘Dominó’; basta decir que todos tienen una reputación aprobatoria en el medio local: los ya citados Ascues y García, además de Penny, Cedrón, Pedro Requena y Daniel Chávez. Solo hay una incógnita sobre el jugador que, paradójicamente, necesita demostrar toda su capacidad cuanto antes: Emanuel Herrera, el reemplazo de Cuesta, de quien se han oído buenos comentarios pero que el año pasado solo hizo dos goles en Emelec.

El único cuestionable es Wilmer Aguirre, pero su entendimiento futbolístico y amical con ‘Zlatan’ dejan entrever que Reynoso también se ocupa de factores externos que pueden tener incidencia en el rendimiento del jugador. Otros casos son el de Cedrón, muy amigo del ‘Churrito’ y con quien tira paredes desde la Sub 20, y de Diego Penny, criticado hasta el hartazgo durante su etapa en Cristal y a quien el DT tuvo, y halagó, en Juan Aurich.

Los problemas del ‘rojinegro’

La Copa Libertadores. Emelec, River Plate e Independiente de Medellín (DIM) hacen del Grupo 3 uno de los más difíciles del torneo. Y no solo de sus rivales Melgar debe cuidarse, sino de sí mismo. El fantasma de la edición anterior, en la que el ‘Dominó’ hizo cero puntos, ronda todavía en la cabeza de jugadores y técnico, y en la de hinchas también, quienes empujarán y presionarán para no repetir ese papelón. Habrá, pues, una fortísima presión (y poco tiempo de trabajo) para hacer una campaña digna de quien se disputa con Sporting Cristal el título de mejor equipo peruano de los últimos tres años.



Calendario y lesiones. El ‘Dominó’ afronta cuestiones que ahora mismo, en enero, no lucen amenazantes, pero pueden complicar. La Libertadores ya no es solo en la primera parte del año, y si Melgar aspira a pasar a octavos de final como mínimo, deberá afrontar este y tres torneos más de –Verano, Apertura y quizás Clausura– durante un buen tiempo; en este lapso, y producto de la seguidilla, jugadores experimentados pueden no soportar el ritmo y lesionarse, caso Zúñiga (40), Penny (32) o ‘Zlatan’ Fernández (34).



Melgar debutará en la Copa Libertadores ante River Plate Melgar debutará en la Copa Libertadores ante River Plate (Foto: Prensa Melgar)

Sobrepoblación de jugadores. Reynoso jamás ha tenido este problema, pues la rotación ha tenido satisfechos a quienes, en teoría, no son titulares (con él nunca se sabe a ciencia cierta quién lo es y quién no). Sin embargo, siempre alternó a jugadores con recorrido con canteranos, a quienes su juventud e inexperiencia les impedía exigir más minutos o hacer cualquier tipo de protesta. Esos jóvenes han madurado –Arias, Arce, Torres– y ya forman parte de los ‘consolidados’. Más los que ya ocupaban esa categoría y las incorporaciones de nivel, el reto para el entrenador, en este aspecto, nunca ha sido más grande.



Así está la situación a una semana del inicio de la temporada para Melgar, que será con la Noche Rojinegra, este 1ro de febrero, contra Danubio de Uruguay. Bajo riesgo de atinar en poco o ninguno y cayendo en una contradicción, trazaremos de todos modos, basados en los partidos jugados y la calidad de su participación el año pasado, el equipo ‘titular’ de Juan Reynoso, que va así: Penny; Leudo, Santamaría, Quina, Loyola; Ascues, García, Arias; Omar Fernández, Cedrón/Chávez; Herrera.