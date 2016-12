El delantero José Carlos Fernández renovó su contrato con Melgar por toda la temporada 2017. De esa forma, el popular ‘Zlatan’ volverá a jugar junto a Wilmer Aguirre, delantero con el que formó dupla en Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010.

“Estoy contento con el grupo, la forma de trabajar y el cariño de la gente. Intentaremos sacarnos la espina de ganar el título”, señaló el atacante en Radio Yaraví de Arequipa.

Descentralizado 2017: los fichajes oficializados para la próxima temporada

José Carlos Fernández se siente feliz con reencontrarse con el ‘Zorrito’, aunque no solo con él. Recordó que también compartió equipos con los otros refuerzos de Melgar como Diego Penny, Daniel Chávez y Pedro Requena.

“Son buenos jugadores, he jugado con los cuatro. De seguro Juan Reynoso ha visto conveniente traerlos. No hay que cambiar mucho el equipo. Se está manteniendo la base y así es más fácil trabajar”, apuntó.

De otro lado, José Carlos Fernández reconoció que tuvo una oferta de Alianza Lima, pero no prosperó. “Hubo un intento de Alianza para volver. No de la directiva, sino de gente allegada. No hubo un acercamiento directo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR.

¡Sin querer queriendo! Los goles más feos del Descentralizado 2016

TAMBIÉN LEE…