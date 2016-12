Melgar: Juan Reynoso renovó bajo una condición que no fue económica

El entrenador Juan Reynoso continuará una temporada más en Melgar. El último miércoles cerró su renovación. Eso sí, bajo una exigencia. No en el sentido económico, sino un proyecto para las divisiones menores.

Esa fue la condición del técnico para ampliar su vínculo con el ‘Dominó’. En ese mismo sentido, el exvolante de la Selección Peruana pidió la contratación de un comando técnico con profesionales mexicanos para que se hagan cargo de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 del club.

¿Qué dijo Edwin Oviedo sobre el desplante de Juan Reynoso en la final?

El propósito, según comentó el propio Juan Reynoso en una entrevista en televisión, es formar la base del futuro equipo de Melgar, el cual debería estar conformado en su totalidad por arequipeños.

Melgar, de otro lado, se alista para afrontar la Copa Libertadores. El ‘Dominó’ fue sembrado en el grupo 3 junto a River Plate de Argentina, Emelec de Ecuador e Independiente de Medellín. “Son 3 grandes, pero no nos sentimos menos que nadie”, dijo el técnico.

El otro objetivo de Melgar en 2017 es sacarse el clavo en el campeonato local. Este año se quedó con las ganas del bicampeonato.

