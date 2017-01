Neymar y su paso por el (olvidado) estadio de Moquegua

Es algo normal ver a Neymar jugando en las mejores estadios del mundo. El Camp Nou, Santiago Bernabéu o el Olympiastadion de Berlín han sido testigos del buen juego, golazos y celebraciones del crack brasileño. Pero antes de su gran salto a Europa o ser campeón de Copa Libertadores, la cancha del 25 de Noviembre de Moquegua lo albergó una vez. Pese a la presencia de 'Ney', el recinto sureño está casi en el olvido en la actualidad.

Tras perder tontamente la sede del Sudamericano Sub 20 de 2009, Perú fue anfitrión de la edición 2011. A diferencia del Mundial Sub 17 de 2005, las sedes elegidas fueron tres ciudades del sur: Arequipa, Tacna y Moquegua. Esta última inauguró el estadio 25 de Noviembre en 2009, con capacidad para poco más de 20 mil personas. El nombre se debe al aniversario de la región sureña (en 1541), a la que solo se le asignó dos partidos del torneo.



Los encuentros estaban programados para el 23 de enero: Brasil, con Neymar a la cabeza, debía jugar ante Bolivia, y Ecuador enfrentaba a Paraguay. Los sureños estaban emocionados con la visita de la gran figura del fútbol sudamericano en el primer partido internacional de su estadio.



Brasil era el candidato a ser campeón del Sudamericano Sub-20 de 2011 con Neymar como la gran figura. El astro del Santos ya había debutado en la selección brasileña con 17 años y los mejores clubes del mundo se peleaban por ficharlo. Las otras estrellas de ese plantel eran Danilo, Casemiro y Oscar.

Hubo un acto ceremonial con danzas típicas de Moquegua previo al partido. (USI) Hubo un acto ceremonial con danzas típicas de Moquegua previo al partido. (USI)

La goleada que no fue



En Moquegua solo se podía pensar en cuántos goles anotaría el 'Scratch', así como todo aquel que veía el partido. Neymar y compañía llegaban al partido con seis puntos de seis, contraste a las cero unidades de los altiplánicos. El público no ocultó su alegría al ver a ambos conjuntos pisar la cancha del 25 de noviembre.



Con un poco de demora, el conjunto de Ney Franco anotó el primer gol del partido recién a los 40 minutos. Danilo desbordó por derecha y mandó un pase preciso para que Henrique inicie lo que debía ser una 'lluvia de goles' para el deleite de todo Moquegua. Debían llegar tres o cuatro goles más en la segunda parte.



Pero el fútbol suele dejar en algunos caso la lógica de lado. Tras una falta no cobrada a Neymar, Darwin Ríos recibió un buen pase a mitad de cancha y anotó el empate. Pese a la superioridad verde-amarela, el partido acabó 1-1. Finalmente, Brasil quedó campeón, y Bolivia regresó a casa con solo un punto.



La estrella de la selección brasileña Sub 20 no pudo ganar ni anotar en el 25 de noviembre de Noviembre, tal como lo hace en los estadios más renombrados del planeta. Bolivia le recordó que, de vez en cuando, el fútbol transforma a las estrellas en seres terrenales.

Los goles entre brasileños y bolivianos en Moquegua. (Foto: USI / Video: You Tube)

¿Qué pasó con el estadio 25 de noviembre?



Moquegua es una de las 25 regiones del Perú, y está ubicada al sur de la costa entre Arequipa, Puno y Tacna. El estadio 25 de noviembre se volvió en su primer recinto deportivo hace ocho años, y tuvo fútbol profesional entre 2011 y 2014 gracias a Cobresol y San Simón.



En los últimos meses, diversos medios y ciudadanos moqueguanos han denunciado que el estadio se encuentra en total abandono y descuido de las autoridades locales. Lo que más sorprende es como un escenario inaugurado entre bombos y platillos está prácticamente en el olvido.



Neymar la pensaría dos veces, quizás tres o cuatro, antes de volver a jugar allí.

Foto del estadio 25 de noviembre tomada en noviembre de 2016. (Foto: deportesymasdeportesiloperu.blogspot.pe) Foto del estadio 25 de noviembre tomada en noviembre de 2016. (Foto: deportesymasdeportesiloperu.blogspot.pe)

