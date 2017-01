Diez minutos fueron suficientes para conocer el plan de trabajo de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. El técnico uruguayo habló con Depor de todo: la disciplina, la obligación de campeonar y los refuerzos.

El profesor ofrece mucho trabajo para conseguir el título, apoyado en los nuevos jugadores que han llegado al club. “Ser campeón dependerá del trabajo y rendimiento del equipo. No es mi estilo ofrecer el campeonato. Tengo confianza en el plantel. Tenemos jugadores con mucha personalidad y buen juego para asumir el reto”, dijo.

Dice ser amigo del jugador y le brinda su confianza, para sacar lo mejor de su trabajo. Y considera que con Pablo Aguiar y Gonzalo Godoy, a quienes él trajo, Alianza Lima será protagonista. “Aguiar es un volante mixto, le pega muy bien a la pelota. Va de mediapunta o delante de los zagueros”.

“Godoy es rápido y de buen juego aéreo. Espero se adapten rápido. Darán que hablar. Faltan dos jugadores y completamos el plantel”, agregó.

Bengoechea aseguró que el plantel tiene su estilo: “Los jugadores que están en el club llevan mi gusto y mi forma de jugar. Eso me mantiene tranquilo.

“Llevo treinta años en el fútbol y la presión no me asusta. Me motivan el objetivo y Alianza Lima”, finalizó.

