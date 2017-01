El día que Paolo Guerrero fue suspendido de la Selección Peruana Sub 20 por ir al Bayern Munich 

Paolo Guerrero fue una de las figuras de la Selección Peruana que campeonó los Juegos Bolivarianos 2001. El delantero de Alianza Lima se perfilaba como gran promesa del balompié nacional junto a su socio Jefferson Farfán, pero su nombre no apareció en la nómina de la Selección Sub 20 2003, o, mejor dicho, no pudo aparecer.

Alianza Lima vs. Bayern Munich

​

Paolo Guerrero hizo la pretemporada con Alianza Lima en 2002. Incluso, fue inscrito en la lista de Copa Libertadores y apareció en banca en el partido ante Cerro Porteño en Paraguay. El hermano del 'Coyote' Rivera era considerado un gran proyecto en el cuadro blanquiazul.



El primer problema llegó en marzo de 2002. Paolo Guerrero no viajó con el plantel Sub 20 de Alianza Lima a España para jugar el torneo Costa Brava. El delantero presentó un reporte médico para demostrar que estaba lesionado, pero en La Victoria dijeron que esto no era cierto.



"El jugador presentó un certificado médico de un profesional ajeno al club y acá hemos comprobado que no tenía ninguna lesión. Además, una cosa es la prueba en el Bayern y otra muy distinta que el jugador no haya viajado", dijo Peter Ramsey, directivo aliancista, y empezó la guerra.

Carlos Delgado también llevó a Claudio Pizarro a Alemania, en 1999. (USI) Carlos Delgado también llevó a Claudio Pizarro a Alemania, en 1999. (USI)

Carlos Delgado, representante de Paolo Guerrero, salió en defensa del atacante y comentó que en Alianza Lima sabían de la oferta del Bayern Munich. Todo este tema desató que el 'Depredador' abandone el club y la federación, tras pedido aliancista, lo separó por 'temas disciplinarios' en julio de 2002.



En setiembre, el Bayern anunció a Paolo Guerrero como su nuevo refuerzo, mientras que en Perú desconocían este acuerdo. Alianza Lima pedía el pago por el pase del delantero y no solo por los derechos de formación. Delgado alegó que no existía contrato alguno entre el club y su representado.



La Federación Peruana de Fútbol respaldó a Alianza Lima y suspendió a Paolo Guerrero el 7 de setiembre. 'Chalaca' luchó para que entrene al menos como invitado, pero fue en vano. La FIFA reconoció al atacante como jugador bávaro y empezó una disputa entre peruanos y alemanes.



Mientras tanto, Paolo Guerrero ya jugaba en los torneos regionales de Alemania y anotaba goles. Bayern Munich ganó el caso, mientras que Wilmer Aguirre fue el elegido para suplirlo en la Selección Peruana Sub 20. Perú no sumó punto alguno.

Paolo Guerrero haciendo pretemporada con Alianza Lima en 2002. (USI) Paolo Guerrero haciendo pretemporada con Alianza Lima en 2002. (USI)

Habla 'Chalaca' Gonzales



Uno de los que más sufrió por el castigo a Paolo Guerrero fue César 'Chalaca' Gonzales. Para el técnico de la Selección Peruana Sub 20, el atacante era bolo fijo en el once titular que jugaría el Sudamericano en Uruguay. "Tanta falta me hace Paolo que en mi equipo son él y diez más", dijo en 2002.



“Guerrero cumplió 18 años el primero de enero de 2002 y a las 2 de la mañana estaba viajando a Europa para firmar contrato como profesional (con Bayern Munich). Pasa el tiempo y lo castigan porque Carlos Franco era miembro de la FPF. La sanción finalmente no fue para Paolo, ¡sino para Perú! El caso de Paolo fue a la FIFA y en dos meses dictaminó que el Bayern solo tenía que pagar derechos de formación por el jugador porque ya no pertenecía a Alianza y que era jugador libre. Hubo gente que se resintió mucho”, recordó ‘Chalaca’.