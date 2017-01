El pase frustrado de 'Cuto' Guadalupe a la Premier League 

Luis Guadalupe es uno de los personajes más populares del fútbol peruano. Su gran carisma, proporcional a su estatura, lo hace muy querido por los hinchas. Identificado con Universitario de Deportes, club con el que debutó en 1995, 'Cuto' pudo jugar en la Premier League diez años atrás, pero el sueño acabó muy rápido.

Hay que apurarse



Universitario de Deportes no vivía buenos momentos dirigenciales a inicio de 2007. Aún así, el plantel crema viajó hasta Estados Unidos durante su pretemporada. Enfrentó a Alianza Lima el 28 de enero, en el segundo clásico en el exterior de la historia (1), que acabó en un aburrido empate sin goles. Hasta allí todo trasncurría con normalidad.



Ni bien acabó el clásico amistoso, en Lima una noticia corrió tan rápido como una bala: Luis Guadalupe estaba a un paso de firmar por el Warford. A sus 30 años, el defensor jugaría en la Premier League de Inglaterra ante los mejores delanteros del mundo.



Al menos así lo confirmaron los dirigentes de Universitario de Deportes. Además, medio millón de dólares llegarían a la cuenta bancaria crema por el préstamo. En Inglaterra nunca hubo un pronunciamiento oficial del club, aún así la noticia llegó hasta algunos medios y foros británicos.

Luis Guadalupe jugó en la Selección Peruana desde 1999 hasta 2005. (USI) Luis Guadalupe jugó en la Selección Peruana desde 1999 hasta 2005. (USI)

Todo se derrumbó



"Tiene todas las condiciones para jugar en la Premier League", declaró Christian Otero, representante que veía el tema, lastimosamente, no fue así. Luis Guadalupe no pudo regresar a tiempo a Lima para hacer sus trámites documentarios, pero iba a ser lo mismo que nada. El trámite para conseguir la visa duraba una semana y él tenía menos de dos días para firmar.



Además, aparecieron más trabas. Debía jugar el 75% de partidos del último año en la Selección Peruana. El último partido de Luis Guadalupe con la bicolor fue en marzo de 2005 ante Brasil. Tampoco contaba con pasaporte comunitario. El sueño de llegar a la Premier League se desvaneció el 30 de enero de 2007.



Al regresar a Lima, 'Cuto' no ocultó su tristeza. "Todo fue rápido y

la oportunidad surgió justo antes de viajar a Miami. Después el Christian Otero me llamó para decirme que ya no tendríamos

tiempo", declaró, con la esperanza de lograr el pase en junio. No fue así.



Debido al mal momento dirigencial en Ate, se deslizó la posibilidad que todo fue una 'cortina de humo' para desviar la atención. Nunca se confirmó esta información.

Luis Guadalupe fue hechado de la 'U' luego de la goleada por 3-0 en contra ante San Martín el 11 de marzo de 2007. (USI) Luis Guadalupe fue hechado de la 'U' luego de la goleada por 3-0 en contra ante San Martín el 11 de marzo de 2007. Nunca más volvió a jugar en el club. (USI)

(1) El primer clásico en el exterior se jugó el 2 de julio de 1997 también en Miami. Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima.

