Pedro Aquino: 'Siento que nací para ser un guerrero'

A los 21 años, Pedro Aquino no conoce de límites. Su generosidad en el ‘verde’ lo catapultó en un puesto en el que no era titular en Sporting Cristal a inicio de año. Sin embargo, nunca decayó y hoy disfuta de las mieles de su primera final ganada.

La ‘Roca’ le confesó a Depor que jugó las finales con un gran dolor en la rodilla, pero nada le impidió pelear y darle a la celeste un título soñado.

Desde julio eres fijo en Cristal ¿Por qué crees que evolucionaste en el puesto?

Sigo luchando por el puesto con Horacio Calcaterra, Josepmir Ballón y el ‘Piqui’ Cazulo. La disputa es constante y eso nos hace competitivos. De ellos aprendí a ser disciplinado, no dar por perdido ningún balón y anticipar el movimiento del rival siempre. Es un placer jugar con ellos.

Siempre se te ve luchando y empujando al equipo ¿De dónde sacas ese espíritu de lucha?

De hecho siento que nací para ser un guerrero y mejorar cada día. Amo el fútbol y por ello me gusta ser triunfador. y no me rindo así nomás. No solo

se trata de mostrar técnica, sino también jugar con garra.

¿Cómo hiciste para jugar con dolor cuatro partidos?

Más podían las ganas de jugar mi primera final que el fuerte dolor en mi rodilla derecha. Ese era mi gran sueño y quería cumplirlo. Ahora solo debo descansar para llegar bien a la pretemporada.

¿A qué aspiras ahora?

En estos cinco años en el club no descansé para tener un nombre en el club de mis amores. Pero esto recién comienza. Si bien campeonar es importante, pero aún no gané nada. Aspiro pronto a consolidarme en la selección.

¿Qué se puede esperar en la Copa Libertadores?

Primero es pasar de ronda. Sabemos que debemos mejorar varios aspectos para ser un mejor equipo, pero para eso vamos a trabajar muy fuerte.

