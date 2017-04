"Yo me quiero quedar con 'Canchita' porque para mí es un muy buen futbolista. Nosotros necesitamos sumar jugadores y si son de la calidad que tiene 'Canchita', mejor todavía", expresó el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, a inicios de enero del 2017, justamente cuando el peruano se reintegraba al club chileno, tras descender con César Vallejo.



Claro, Christofer Gonzales surgió como una posibilidad para reforzar al Alianza Lima de Pablo Bengoechea, pero el peruano priorizó la idea de retornar a su club de origen, luego de llegar a préstamo en el César Vallejo de Ángel Comizzo.



Y es que ‘Canchita’ tomó la decisión de quedarse en tierras chilenas, motivado por las siguientes declaraciones del técnico de Colo Colo: "Es un jugador que no ocupa cupo de refuerzo, pero sí de extranjero. No tengo que evaluarlo porque para mí es un 'pedazo' de futbolista, es muy bueno, nos puede servir pero hay que ver el cupo de extranjeros. Y si no, intentaremos retenerlo estos cuatro meses para que juegue la Copa Libertadores nada más".



A partir de ese momento, el ex jugador de la Selección Peruana se puso en forma y hasta anotó un gol en un partido de práctica contra Everton. Sin embargo, al peruano le costó consolidarse en el equipo titular, por lo que solo ha sumado 135 minutos en lo que va del año.



(Foto: Difusión) (Foto: Difusión)

¿Jugó Copa Libertadores? Sí, los dos partidos ante Botafogo. Fue protagonista de un golazo de Colo Colo, pero el cuadro chileno quedó del certamen internacional.



Ayer, ‘El Cacique’ jugó un partido contra la Universidad de Chile y Christofer Gonzales no apareció ni en banca de suplentes. De hecho, el peruano regularmente queda excluido de la lista de Pablo Guede.



La última vez que ‘Canchita’ vistió la camiseta de la Selección Peruana fue contra Brasil en el estadio Arena Fonte Nova por las Eliminatorias Rusia 2018. (17 de noviembre del 2015).

