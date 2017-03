Hace unas horas, Reimond Manco volvió a ser tendencia en las redes sociales y no precisamente porque anotó un golazo con el Zamora de Venezuela, sino porque un sector de la prensa anunciaba su salida del cuadro que dirige Francesco Stifano, debido a un aparente incumplimiento de contrato por parte del ex Alianza Lima. Pero, ¿qué pasó realmente con el peruano?



Una fuente cerca que pertenece al futbolista le confirmó a Depor que Reimond Manco negocia con la dirigencia su salida de Zamora, debido a que el peruano no terminó por adaptarse a las carencias económicas que arrastra el país. A este motivo se sumó la poca consideración del DT venezolano hacia el ‘Rei’. De hecho, el peruano no sumó minutos en el choque ante Gremio por la Copa Libertadores, a pesar de estar en la banca de suplentes.



“Ahorita, Reimond negocia su salida y por eso está arreglando el tema económico. Quiere irse en buenos términos. Claro, está disconforme con la situación en general que vive Venezuela. Por eso, evalúa la posibilidad de cambiar de equipo, a pesar de que mantiene contrato hasta fin de año. Por el momento, el presidente del club y el entrenador respetan la decisión de él. Parece que Reimond regresa al Perú”, nos dijeron.

Por otro lado, dicha fuente desmintió que Reimond Manco haya protagonizado una indisciplina en Venezuela para no ser considerado por Francesco Stifano, quien sacó campeón a Zamora en el 2016 y es apodado el ‘Pep’ de Venezuela, tras conquistar cuatro copas en menos de cinco años.



Precisamente, Francesco Stifano, a inicios de año, fue quien llenó de elogios a Reimond Manco y le auguró un buen futuro en Venezuela, debido a sus cualidades técnicas.



“Lo utilizaré de enganche o de diez. De esas dos posiciones no se moverá. Queremos que se encargue de la conducción del equipo. Acá será protagonista. Tenemos muchas expectativas con su juego”, le dijo a Depor Francesco Stifano.

Como se recuerda, Reimond Manco aseguró que una lesión en el tobillo. “Pero, después, he jugado en absolutamente todos los encuentros. En algunos he entrado, pero en la mayoría he iniciado", dijo el atacante, quien ha jugado 6 partidos con Zamora de 11 disputados en el año.

