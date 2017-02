Los hinchas de Alianza Lima van a poder cumplir el deseo de ver a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero vestir juntos la camiseta blanquiazul. Así lo aseguró la ‘Foquita’ quien afirmó que ambos van a volver a jugar en Matute.



“Ya ese tema lo hemos hablado más de un millón de veces con Paolo Guerrero y la tenemos clarita, vamos a regresar los dos y Alianza Lima va a tener que abrir y romper el chanchito desde ahora”, dijo Farfán a RPP.



¿Cuándo será? La ‘Foquita’ no precisó la fecha, se habló del 2019 pero el jugador se rio y dijo: “Vamos a ver hasta donde dan las tuercas”.



La Selección Peruana También fue tema de conversación. Jefferson Farfán quiere volver. “Yo nunca he perdido las esperanza de volver. No he jugado por mis lesiones, las lesiones que he tenido no han sido fáciles pero hay gente que no entiende. Me rompí el cartílago, el tobillo también, pero eso ya es parte del pasado”.



La ‘Foquita’ agradeció las palabras de Juan Carlos Oblitas quien afirmó que puede volver a la bicolor. “Agradecido sus palabras, él sabe lo que yo puedo dar cuando estoy al 100%, al igual que el profe. Quiero demostrar que todavía puedo aportar”, afirmó.



Jefferson Farfán Jefferson Farfán y Paolo Guererro se juntaron en la 'Noche Blanquiazul'.

Cueva me quitó la 10

El jugador dijo que ve con buenos ojos que lleguen nuevos jugadores a la Selección Peruana como Trauco y Tapia. “Cueva ni hablar, ya me quitó la 10. Es parte del fútbol yo siempre le voy a desear lo mejor a la bicolor y si tengo que aportar en algún momento aportaré. Además uno hace el número”, afirmó.

A Jefferson Farfán le preguntaron qué es lo que le molestó de lo que se habló en estos últimos meses y esta fue su respuesta: "Qué me puede molestar, yo estaba concentrado en lo mío. Hay gente que siempre va a hablar cosas que no tienen sentido. Yo sé lo que puedo dar y voy a demostrar a mucha gente que habló que voy a dar todo y a dejar en alto el nombre del país”

