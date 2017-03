Este 2017 pinta bien para Paolo Hurtado. Es titular en el Vitória de Guimarães y ya anotó 3 goles. Además acaba de recibir la visita de Ricardo Gareca y podría retornar a la Selección Peruana para enfrentar a Venezuela y Uruguay, por las Eliminatorias a Rusia 2018.



Depor se contactó con el 'Caballito', para hablar sobre su buen momento en Portugal, de su reunión con Gareca y hasta se animó a opinar sobre el blanquiazul Luis Aguiar, su excompañero en Peñarol.

¿Cómo vives este momento en el Vitória?

​Me siento contento por el presente del equipo. Estamos haciendo un excelente campeonato en la Liga de Portugal y, a su vez, clasificamos a las semifinales de la Copa portuguesa. Eso habla del buen momento que estamos pasando, pues nos hemos mentalizado en clasificar a una competición europea a final de temporada.

Haber jugado en Portugal antes te habrá ayudado a que la adaptación al club sea más fácil...

Sí, claro, pasar antes por el fútbol portugués me ayudó para que pueda adaptarme más rápido. Me siento cómodo aquí por la forma como me tratan los hinchas, los compañeros y el comando técnico. Eso, sin duda, me ha ayudado mucho para estar en un buen nivel y ser un aporte valioso para el equipo.



¿Qué indicaciones 'especiales' te da el técnico Pedro Martins?

Siempre insiste en que trate de manejar el juego del equipo, que busquemos la posesión del balón para así crear situaciones de gol. Nuestro juego se basa en tener la pelota el mayor tiempo posible.

Ese buen momento en Europa te puso otra vez en la mira de la Selección. ¿Qué te dijo Ricardo Gareca en la reunión que tuvieron en Portugal?

​Sí, el profesor estuvo presente en el último partido frente al Moreirense, donde ganamos por 1-0 con mi gol. No te diré los detalles de lo que conversamos, pero para mí fue muy valioso que venga a verme .



Sin embargo, esa visita te da aliento para ser convocado para esta fecha doble ante Venezuela y Uruguay...

Claro, uno trabaja para estar bien en su club y luego para tener la posibilidad de jugar en la selección. Creo que todos los jugadores peruanos que militamos en el extranjero anhelamos eso.

¿Cómo es Ricardo Gareca en la interna?

​Es una persona directa y te dice las cosas que quiere de uno dentro del campo. Su forma de ser ayuda bastante, pues te da confianza. Además, te da mucha libertad para demostrar tus cualidades dentro de la cancha. Eso a uno le da tranquilidad para hacer las cosas bien.

¿Cómo ves el panorama para esta fecha doble ante Venezuela y Uruguay?

​Somos conscientes que estos dos partidos serán cruciales para cumplir ese objetivo que nos planteamos al principio. Estamos obligados a conseguir los 6 puntos para seguir luchando arriba.

También es importante que Ruidíaz, Polo, Guerrero, Trauco, Advíncula y Cueva estén pasando por un buen momento. ¿Será Perú más competitivo por el presente de sus seleccionados?

Claro, como el profesor (Gareca) siempre lo dice, "en la selección están los mejores". Es bueno que todos los que jugamos en el extranjero estemos pasando por un buen momento. Queremos dejar el nombre del Perú bien en alto allá en el extranjero, para luego venir acá a la selección y ratificar ese buen momento.



¿Cómo es tu día a día en Portugal?

Empieza siempre entrenando por las mañanas. Lo bueno es que vivo a 10 minutos de Guimarães, junto a mi esposa e hijo, y nada me falta. Hasta puedo comer la comida peruana, pues mi esposa cocina en la casa. Felizmente, el idioma es parecido y no hay mucha diferencia. Por eso mi adaptación ha sido fácil.

¿Por qué no te fue bien el Reading FC?

​Llegué cuando el campeonato ya había empezado, no hice la pretemporada y no me agarró bien físicamente. Más que todo, por eso no me adapté al fútbol inglés. Si hubiese estado bien en el aspecto físico, sí podía competir con mis compañeros en las mismas condiciones. La Liga inglesa es muy competitiva, tanto en Primera como en Segunda, y si físicamente no estás bien, no puedes jugar en esos torneos.

¿Te dio bronca por qué las cosas no salieron como las pensaste en el Reading FC?

Sí, claro, pero uno tiene que pasar por estas cosas en esta carrera para aprender a encontrar las soluciones. Felizmente, en mi caso apareció la opción de venir a Vitória de Guimarães, un club que me ha ayudado mucho y ahora le estoy retribuyendo la confianza, estando en un buen nivel.

Selección Peruana Paolo Hurtado junto a Ricardo Hareca y Néstor Bonillo en la reciente visita del DT a Europa. (FPF)

¿Qué diferencias hay entre el fútbol inglés y el portugués?

​El fútbol inglés es rápido y directo. En cambio en aquí, en Portugal, el fútbol es más de posesión de balón, de salir jugando con la pelota.

En Peñarol jugaste al lado de Luis Aguiar. ¿Te sorprende que ahora la esté rompiendo con la camiseta de Alianza Lima?

​Yo lo dije cuando llegó a Perú, recuerdo que comenté que era un gran jugador, pues tiene un temperamento increíble y, además, tiene gol. Estoy seguro de que ayudará para que este año Alianza Lima consiga cosas importantes, como campeonar al final de la temporada.

Finalmente, ¿consideras que vives tu mejor momento desde que juegas en Europa?

​Como tú dices, estoy pasando por un buen momento y en una edad (25 años) ideal para darlo todo. Las malas experiencias me han ayudado a madurar y eso ahora se ve en mi presente. Espero seguir por este camino para aportar lo mejor de mí a la selección. Claro, si estoy convocado en la fecha doble.

