Peruanos en el extranjero: los jugadores que cambiaron de equipo este año

El mercado de pases también incluye peruanos. Este año, incluyendo el de invierno (desde enero a marzo) en el hemisferio norte, trece jugadores nacionales han cambiado de equipo. Algunos gracias a sus actuaciones con la Selección Peruana y otros buscando la continuidad que tanto necesitan para que Ricardo Gareca los vea y pueda convocar. El último, Yoshimar Yotun.

El exvolante del Malmo FF de la Primera División de Suecia es el nuevo fichaje del Orlando City de la MLS, jugará al lado de Kaká y será el tercer peruano en esa liga a la que también llegaron Alexandr Callens y Yordy Reyna esta temporada. Pero, ¿te acuerdas quiénes más cambiaron de equipo este año?



Selección Peruana: Paolo Guerrero inició terapia para llegar al duelo contra Ecuador

El traspaso al exterior que más ha sorprendido es la de Víctor Rossel al Atlético Venezuela de la Primera División de ese país cuando el 'Pituquito' no era habitual titular en Juan Aurich que, encima, está peleando el descenso. Problemas con la directiva y decisiones personales lo llevaron a buscar nuevos horizontes y llegó hasta el país vinotinto.

Con el fichaje de 'Yoshi', son trece los futbolistas peruanos que este año han cambiado de camiseta y ahora nos representan en el extranjero. ¿Los recuerdas a todos? si no es así, aquí te jugamos la galería con los movimientos en el mercado que este año tuvieron a representantes blanquirrojos.



NO DEJES DE LEER



Selección Peruana: "Ricardo Gareca no tiene problemas en jugar en el Monumental"