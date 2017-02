Rainer Torres: la primera fotografía con su nuevo equipo en Alemania

"Todos vuelven", dice una frase popular cuando nos referimos a jugadores que pegan la vuelta al club en el que inicio. Y estas palabras precisan el momento que vive Rainer Torres, quien cogió las maletas y se fue a Alemania para capacitarse más en el mundo del fútbol.

Días atrás, el jugador publicó a través de su cuenta de Twitter que viajaría a Alemania para aprender de los mejores. El ex futbolista de Universitario, además, señaló que fue una despedida difícil en su vida.

No obstante, pasaron los días y Rainer Torres volvió a ser novedades en Twitter. "Gracias MSV. De vuelta a casa (Alemania). Como si nunca me hubiese ido", comentó el ex DT de Sport Boys sobre su regreso al MSV Duisburgo.

Esta es la foto que publicó Rainer Torres en Alemania (@TorresRainer) Esta es la foto que publicó Rainer Torres en Alemania (@TorresRainer)

Un episodio que pocos recuerdan de la vida de Rainer Torres es el que tuvo cuando dio sus primeros pasos en el fútbol. De hecho, estos no fueron en el Perú, sino en Alemania. Precisamente en el MSV Duisburgo, donde jugó 5 partidos en la temporada 2000-2001

Luego, viajó a Austria, lugar en el que también jugó partidos; sin embargo, una decisión familiar hizo que el volante venga a Universitario en el 2003. Y después, fue el Rainer Torres que siempre conocimos y que hoy está lejos del Perú.

Rainer Torres se encuentra en Alemania capacitándose como director técnico y también en aspectos de gerencia deportiva.

