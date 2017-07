"Raúl Ruidíaz juega en México gracias a un gol con la mano", dijo 'Chalaca' Gonzales

"Raúl Ruidíaz no es un talento, es un jugador muy vivo, pero sin querer desmetecerlo. Me sorprendí totalmente que se haya ganado esos tres premios. Es una satisfacción que los haya logrado jugando todo el año la baja. Y encima no es titular en la Selección Peruana, es un suplente", dijo César 'Chalaca' Gonzales sobre el momento del exdelantero de Universitario.

El último sábado, Raúl Ruidíaz vivió una de sus mejores noches desde que llegó a México, luego de llevarse tres Balones de Oro a casa, tras proclamarse mejor delantero, jugador y goleador de la Liga MX 2017. Sin embargo, el ex técnico peruano 'Chalaca' Gonzales aseguró que hay un sobrevaloramiento.

"Yo no sé qué podría cambiar la valoración que podemos tener de él esos tres premios que ha logrado, si nosotros sabemos hasta dónde nos puede dar Ruidíaz en la selección. Es un chico rápido, hábil sagaz, vivo, gracias a su sagacidad está en México, gracias al gol que hizo con la mano, una viveza peruana. Pero sabemos cuál es su nivel", sostuvo en declaraciones a Ovación.

'Chalaca' aseguró el nivel del fútbol mexicano no es el mejor: "Yo he conversado con dos personas que han estado en el fútbol mexicano. El profesor Techera, incluso, es mi amigo, y me dice que el fútbol mexicano no está en un nivel espectacular".

Además, comentó que para él Raúl Ruidíaz no debe ser el sucesor de Paolo Guerrero: "Yo estuve siguiendo a Farfán, y para mí era él. Porque sino, hay que cambiar todo el sistema. Y Farfán se asemeja mucho a Paolo. Si es que hay que jugar en función de un nueve en punta, está Bulos, está Farfán, hasta Pizarro, esta Succar, pero el estilo de Ruidíaz no es el nueve que es Farfán".

