El último sábado, Raúl Ruidíaz vivió una de sus mejores noches desde que llegó a México para jugar en el Monarcas Morelia. El atacante peruano se llevó tres Balones de Oro a casa, tras proclamarse mejor delantero, jugador y goleador de la Liga MX 2017. Hoy, respondió a las críticas que recibió.

"¿Por qué hay tantas críticas hacia mí? No sé. A mí nadie me ha regalado nada para llegar a donde estoy ahorita, todo ha sido a base de esfuerzo y sacrificio. Todo el mundo puede opinar, pero lo único que yo quiero es llegar en el mejor nivel posible para el duelo ante Bolivia por Eliminatorias. Este el camino por el que tengo que seguir, vamos por más", declaró a Gol Perú.

Raúl Ruidíaz también habló sobre la posibilidad de reemplazar al suspendido Paolo Guerrero ante Bolivia: "La decisión final la toma Ricardo Gareca. Solo quiero recuperarme al 100% y llegar de la mejor manera, las críticas me hacen más fuerte. Sabemos de la importancia de estos dos partidos en esta fecha doble, todos estamos tratando de llegar en el mejor nivel para demostrarlo".

La 'Pulga' habló de sus próximos objetivos con el Monarcas Morelia: "Creo que lo vivido todo este año ha sido espectacular, estuvo lleno de sacrificio y alegría, pero en lo futbolístico he crecido un montón. He hecho muy bien la pretemporada, solo que en un partido que jugamos en Estados Unidos en campo sintético me lesioné a raíz de una patada".



Agregó: "He estado haciendo terapia pero aún no sé si llegue al 100% para el duelo contra Monterrey, quiero llegar completo para no arriesgar. No obstante, creo que tenemos plantel para pelear el campeonato y nos hemos propuesto eso. Ojalá este viernes podamos arrancar con el pie derecho", sentenció Raúl Ruidíaz.

