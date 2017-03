Reimond Manco. ¿Por qué no debutó en la Copa Libertadores?

La verdadera razón por la que Reimond Manco decide dejar el fútbol peruano luego de su paso por Alianza Lima fue porque sus prioridades pasaban por jugar un torneo internacional, como la Copa Libertadores, a la que no llegaba hace más de 7 años. Claro, la intención del ‘Rei’ es reeditar lo hecho con Juan Aurich para volver a una liga altamente competitiva.



Fue así que Zamora, campeón de Venezuela, se presentó como una posibilidad tentadora, a la que Reimond Manco aceptó sin pensarlo dos veces. Inclusive, el DT Stifano Franceso nos dijo que el ex PSV sería, sin duda, un aporte muy valioso en el armado y desequilibro en ataque de su equipo en el torneo internacional.



Sin embargo, Reimond Manco no debutó con Zamora en la Copa Libertadores en el choque contra Gremio. El peruano estuvo en banca, pero no sumó minutos, a pesar de que su conjunto jugó de local. ¿Qué pasó?



"En el partido de Copa Libertadores, no jugué por una molestia en el tobillo. Pero, después, he jugado en absolutamente todos los encuentros. En algunos he entrado, pero en la mayoría he iniciado", dijo Reimond Manco a Radio Ovación.



Por otro lado, Manco habló sobre la difícil situación que atraviesa Venezuela en el aspecto social y aseguró que la llegada de su familia al país vecino fue determinante para su equilibrio emocional.



Zamora chocará Guaraní por la Copa Libertadores el 4 de abril. ¿Reimond Manco jugará?



