No va más. Reimond Manco renunció a Zamora, luego de haber pisado tierras venezolanas apenas hace tres meses. ¿Qué pasó? Surgieron dos versiones en torno a esta nueva polémica decisión del futbolista peruano.



Por un lado, el entorno de Reimond Manco le dijo a Depor que el ex Alianza Lima no terminó por adaptarse a las limitaciones que padece el país vecino. Inclusive, nos afirmaron que el ‘Rei’ evalúa su retorno al fútbol peruano, tras su irregular paso por Alianza Lima.



Por otro lado, el jefe de prensa del Zamora, Freddy Bautista, afirmó que Reimond Manco decidió dar un paso al costado, porque fue consciente de su bajo nivel. Claro, el peruano no era considerado titular indiscutible por Francesco Stifano. Por ese motivo, el DT no lo hizo debutar en la Copa Libertadores ante Gremio.



"El propio jugador comentó que no se sentía al mismo ritmo que sus compañeros en lo futbolístico. Manco demostró que no estaba en el nivel apto para el equipo. Dijo que no se sentía cómodo y él mismo reconoció que hay muchos jóvenes que están por encima de su juego y prefirió dar un paso al costado”, dijo el jefe de prensa de Zamora a Radio Ovación.



En esa línea, Bautista desmintió que Reimond Manco haya protagonizado actos de indisciplina, determinantes para que el DT de Zamora no lo considere. “Fue muy disciplinado durante esos 3 meses que estuvo en Barinas”, concluyó.

