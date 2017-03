Reimond Manco dio la cara tras anunciarse su salida del Zamora FC de Venezuela

Reimond Manco no es más jugador del Zamora FC de Venezuela. El volante peruano salió al frente para aclarar de que su salida obedece a la oportunidad que se le presentó de jugar en otro club con mejores condiciones económicas.

"Yo estoy tranquilo. Siempre se van a especular cosas. La única verdad es que me voy porque me salió algo mejor para la estabilidad mía y de mi familia", señaló el ex 'Jotita' en el programa 'Negrini Lo Sabe' de Radio Ovación.

¿Reimond Manco renunció a Zamora de Venezuela?

Manco precisó que no cometió ninguna indisciplina como indicaban algunas versiones. Además, agregó que no tuvo una mala relación con el técnico Francesco Stifano, quien no lo hizo jugar ante Gremio por la Copa Libertadores.

Depor pudo conocer que el mediocampista peruano conversó con el presidente de Zamora FC para desligarse de la institución en los mejores términos. La situación económica del club no era de su agrado.

Reimond Manco no precisó su destino futbolístico. Trascendió de que volvería al fútbol peruano. Su último club fue Alianza Lima, del cual salió sin pena ni gloria. También defendió los colores de Juan Aurich, León de Huánuco y UTC.

