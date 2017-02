Reimond Manco: lo que dijo de la realidad Venezuela y de su futuro como futbolista

Pudo debutar en el fútbol venezolano, dice que ese país – como vemos con varios traspasos de jugadores al fútbol europeo – ha mejorado mucho en los últimos y que espera reencontrarse con su mejor juego en el Zamora. Reimond Manco por fin tuvo la oportunidad de debutar oficialmente en el fútbol llanero. Tan solo fueron 15 minutos en la goleada (3-0) frente a Metropolitano por la segunda del Torneo Apertura, aunque de a pocos, el volante espera retribuirle la confianza al profesor Francesco Stifano para ganarse un lugar en el once titular. Depor se contactó con 'Rei', quien tuvo la gentileza de atendernos vía telefónica para contarnos detalles de su regreso a Venezuela luego de 12 años.

¿Cómo te sentiste en esos minutos que de juego con Zamora? ¿Ya adaptado después de la pretemporada?

La verdad que muy bien. Si bien es cierto que ingresé con el marcador cerrado, el partido me sirvió para poder compenetrarme más con mis compañeros. Poco a poco me ganaré un puesto en el equipo titular.

¿Por qué demoró tu debut con la camiseta de Zamora?

Demoró por un tema de mis papeles venozalanos, pero gracias a Dios ya se solucionaron. Además, el transfer llegó recién el viernes en la noche. Sin embargo, el profesor Francesco Stifano me esperó hasta el final y ya pude debutar. Eso demuestra la confianza que me tiene.

Reimond Manco no ocupa plaza de extranjero en Zamora FC al tener la nacionalidad venezolana.

Stifano me contó de las virtudes que le podías dar al Zamora, pese a que el año pasado no tuviste continuidad con Alianza...

​Desde que llegué, él me ha dado mucha confianza, al igual que mis compañeros . Es un buen grupo y yo me siento muy cómodo acá en Zamora FC.

Por la forma cómo te fuiste de Alianza Lima, ¿ves como una revancha esta oportunidad de Zamora FC?

El 2016 ya pasó . Ahora estoy enfocado en que este 2017 sea un buen año en lo deportivo. De lo pasado ya no se habla.

Reimond Manco jugó 21 partidos con Alianza Lima el 2016 y anotó 3 goles.

Lo que vemos de Venezuela es terríble. ¿Tú como percibes la situación en el país estando allá?

Hay muchos problemas económicos y sociales como lo hay en Perú y en muchos países. Sin embargo, yo me siento bien acá y no veo nada del otro mundo . Hasta ahora yo (Reimond Manco) y mi familia está contenta acá (Venezuela) gracias a Dios.

'Rei' usa la número 10 en Zamora FC de Venezuela

Luego de 12 años volviste a Venezuela, ¿con qué realidad te encontraste?

El fútbol ha mejorado mucho, pues desplazó a otros deportes. Considero que se ha puesto a la par del béisbol. Por está razón el fútbol venezolano está dando mucho de que hablar. Ahora le juegan de igual a igual a cualquier rival..

¿Cómo analizas el grupo de la Copa Libertadores con Gremio, Guaraní y Deportivo Iquique?

Es un grupo difícil el que nos ha tocado en la Libertadores, pero nosotros estamos trabajando para dar la sorpresa y avanzar a la siguiente fase. Esperemos que todo vaya bien.



