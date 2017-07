Roberto Mosquera aplaudió a Gareca por tener "coraje para llamar a los que están comprometidos"

No apoya la indisciplina. Desde Bolivia, Roberto Mosquera habló de todo: la clasificación de Jorge Wilstermann en Copa Libertadores hasta de la Selección Peruana, el posible regreso de Jefferson Farfán y el coraje de Ricardo Gareca para lograr armar el equipo que hoy compite en las Eliminatorias Rusia 2018.



Para el exentrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal, el posible regreso de la 'Foquita' a la blanquirroja "ha dejado de ser un tema polémico y controversial desde el día que el técnico de la selección dejó de llamar a quienes no estaban comprometidos con esto a los que venían con halo vacacional".



"Ricardo se dio cuenta de que habían jugadores que no tenían cabida en la Selección Peruana porque no se trata de que ocupaban un lugar sino de que cuando estuvieron no tuvieron nivel de compromiso. Y no hablo de Jefferson Farfán sino de los que no ha convocado", señaló en entrevista con el programa La Catedral de Radio Nacional.



Y sobre la posible vuelta de la 'Foquita' señaló: "No escuché nada de que Jefferson Farfán es alternativa y mientras no lo diga el entrenador de la selección, tampoco opinaría porque es su opinión y se tiene que respetar. Por lo bien que lo ha hecho hasta ahora y porque tiene el coraje de llamar a quien tenía que llamar y dejó de llamar a quien venía con halo vacacional".



Por último, Roberto Mosquera dijo que en Jorge Wilstermann, "como en casi todos los equipos donde trabajé, estoy logrando los objetivos. En el único equipos en el que no pude fue en Alianza Lima. Ahí el problema no es deportivo. Cuando quieran solucionarlo lo van a solucionar, es algo visible que no se animan a corregir".



