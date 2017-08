Roberto Mosquera hizo historia en el fútbol de Bolivia al clasificar al club Jorge Wilstermann a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El técnico peruano afirmó que no tiene ningún secreto. Solo aplica el mismo trabajo de sus anteriores equipos.

"Estoy aquí con las armas que he tenido siempre. Algunos lo valoraron, otros no. Es jugar bien y poner todo", señaló el entrenador en diálogo con el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP.

Roberto Mosquera y el problema de Wilstermann para chocar con River Plate por Libertadores

Mosquera, cuyo último club en el fútbol peruano fue Alianza Lima, explicó que cada que vez que pudo reunir esos dos aspectos le fue bien. "Jugar bien es ser eficaz y ser estético. Cuando se han dado esas cosas en mi vida, he trascendido", puntualizó.

De otro lado, el entrenador se refrió a los elogios recibidos tras eliminar al Atlético Mineiro en Brasil. Le agrada que se refieran de esa forma hacia su persona, pero no es lo que busca. "Nunca he trabajado para obtener reconicimientos", apuntó.

Al ser consultado por si se encontraba en el mejor momento de su carrera, Roberto Mosquera sostuvo que no se fija en eso. Explicó que cada etapa ha sido distinta."Si no he tenido peor momento, tampoco puedo tener el mejor", finalizó.

Jorge Wilstermann se enfrentará a River Plate en el pase a las semifinales de la Copa Libertadores. El técnico peruano quiere llegar todavía más lejos.

