En lo que va del 2017, Roberto Mosquera ganó solo tres partidos de 11 en disputa con Wilstermann. Claro, los números no juegan a favor del cuadro boliviano, por lo que el técnico peruano implementó terapias psicológicas, a fin de devolverle la concentración a sus dirigidos.



Según Roberto Mosquera, su equipo “juega bien”, pero no pueden ganar principalmente por una crisis emocional que atraviesan sus dirigidos. De esta manera, el ex DT de Alianza Lima aseguró que la presión ejercida por los hinchas de Wilstermann le juega en contra al cuadro boliviano.



"Es un tema de confianza. También está el tema de presión, que yo no termino de entenderlo y no quiero ser duro con los jugadores. Es algo que viene pasando en Wilstermann hace tiempo. Si no haces un gol a los 10 minutos, la tribuna empieza a pedirlo”, aseguró Roberto Mosquera a los medios bolivianos.



En esa línea, Roberto Mosquera precisó que trabajar en la parte mental es trascendente para la toma de decisiones del futbolista. “Hay equipos que juegan mal y ganan, pero nosotros jugamos bien y no podemos ganar", insistió el ex Sporting Cristal.



Cabe resaltar que Roberto Mosquera fue presentado como técnico de Wilstermann, luego de ser destituido de Alianza Lima por malos resultados, por lo que Juan Jayo asumió las riendas del club y logró clasificar al equipo a la Copa Sudamericana.

