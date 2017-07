Raúl Rudíaz se ha ganado la admiración en México por sus números con el Monarcas Morelia. Los tres premios obtenidos (mejor delantero, jugador y goleador) en la última gala del torneo azteca ratificaron su buen momento. El famoso escritor mexicano Juan Villoro también se encuentra en ese grupo que se deleita con el juego de la 'Pulga' peruana.

"Raúl Ruidíaz es un jugador extraordinario. Obtuvo los mayores galardones. Ha conectado emotivamente con la gente. Le deseo un gran futuro. Espero que se quede bastante tiempo en México", señaló a Depor. El cronista presentó su último libro 'Apocalipsis, todo incluido' (Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo) en la Feria de Libro de Lima.



Juan Villoro, quien escribió los libros de fútbol 'Dios es Redondo' y 'Balón Dividido', no tiene duda de que el delantero de la Selección Peruana tendrá Europa como siguiente destino. "Ese tipo de jugadores son muy solicitados por los clubes europeos. México puede ser su trampolín", apuntó.

Así fue la premiación hacia Raúl Ruidíaz en la Liga MX. (Difusión) Raúl Ruidíaz durante la premiación de los mejores del torneo mexicano. (Difusión)

El reconocido escritor sostuvo que el fútbol es un deporte democrático, que permite que jugadores con diferentes estados físicos puedan triunfar. "No hay un tiranía del cuerpo. A diferencia del básquetbol, que si no eres alto, no puedes jugarlo, o el fútbol americano que si no eres corpulento, tampoco puedes practicarlo", explicó.

Villoro afirmó que Raúl Ruidíaz es una prueba de eso. "El caso de Raúl es como de Iniesta, Xavi Hernández o el propio Messi. Es un jugador que no tiene una elevada estatura, pero domina perfectamente el juego, tiene una técnica extraordinaria y demuestra que no se necesita un musculatura especial para tener una gran picardía dentro de la cancha", apuntó.

El mexicano, quien también es periodista y cubrió el mundial de Francia 98, no descartó escribir un nuevo libro sobre el deporte que lo apasiona. "Probablemente en el mundial de Rusia surjan algunas inquietudes. Espero que llegue la inspiración", finalizó.

