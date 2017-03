Conoce la razón por la que Sergio Peña aún no ha podido debutar en el primer equipo de Granada

Los números hablan por sí solos. Desde su regreso a Granaba B, Sergio Peña ha marcado cuatro goles en diez partidos con un fútbol más consolidado y adaptado a España. ¿Cómo le había pasado en primera experiencia? De forma discreta (un gol en 22 partidos), si analizamos su fútbol en la actualidad. Luis Planaguma ha tenido que ver dentro ese crecimiento, puesto que le ha ayudado – con conversaciones y un buen trabajo de liderazgo – cómo adaptar a nuestro compatriota en su segunda etapa en Europa y sobre todo a ayudarlo a ser figura en la Segunda B. Conversamos nuevamente con él y Planaguma nos contó que el ex San Martín no ha podido jugar en el primer equipo, dado que no cuenta con el pasaporte comunitario.

¿Cómo evalúa el trabajo de Sergio Peña en estos meses que lo ha tenido a cargo en el Granada B?

Estoy sorprendido. Demuestra una madurez increíble y cómo te dije antes, sus compañeros están realmente sorprendidos por la madurez que tiene. Es un jugador muy importante en mi esquema de juego, debido a que posee una excelente técnica.

¿Y cuál es su percepción?

La verdad que sí, como te digo, Sergio está siendo muy importante para el equipo. Ha tenido un rendimiento regular y decisivo en estos partidos, pese a que ahora último se encuentra en un bajón futbolístico.



¿A qué se debe ello?

​Todo se debió a que en algún momento Peña sonó con fuerza para incorporarse al primer equipo del Granada. Lamentablemente, no pudo incorporarse y esa situación le afectó. Conversé con él y está volviendo a su mejor nivel.

¿Por qué no lo subieron al primer equipo del Granada?

Él es extracomunitario y eso lo limita mucho.

¿Considera que tiene el nivel para jugar en La Liga?

​Sí, por el nivel que tiene, no me cabe la mayor duda. Sin embargo, la reglamentación es dura y condiciona a los equipos.

Ahora que fue convocado a Perú para disputar las Eliminatorias.¿Le aconsejó algo?

Que disfrutará y tomará con mucha responsabilidad esta convocatoria. Para un chico joven, jugar con su selección es lo máximo y debe aprovechar la oportunidad que le ha dado Ricardo Gareca siguiendo todas las indicaciones respectivas.

