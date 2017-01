Técnico de Monarcas: "Andy Polo será un jugador de mucha utilidad para el equipo"

En estos momentos, Andy Polo estará terminando de alistar sus maletas para viajar a México, donde empezará su tercera experiencia en el extranjero. Monarcas Morelia es su nuevo club, equipo al que estará ligado por las próximas tres temporadas.



La ‘Joya’ debe sumarse este fin de semana al equipo en el que compartirá camerino con Raúl Ruidíaz. En esa línea, Depor conversó con su nuevo director técnico, Pablo Marini, quien lo espera este domingo para darle la bienvenida al peruano.



¿Qué cualidades vio en Andy Polo?

Le vimos muchas cualidades. Es un jugador muy veloz, tiene un desequilibrio individual extraordinario y será de mucha utilidad para el equipo. Además es un jugador de selección y que la temporada pasada tuvo un buen desempeño con la 'U'.



También es un plus es que se conozca con Raúl Ruidíaz

Cuando conversé con Andy, me di cuenta que era un jugador maduro en base a lo vivió en Europa y Colombia. Además se entiende a la perfección, --como tú dices-, con Raúl y eso es algo que tenemos que sacar provecho. Su tiempo de adaptación será más corto en la liga azteca.



Nos cuenta que ya habló con Andy Polo

Sí, le hablé del interés que teníamos de traerlo al equipo. También conversé con gente de selección para tener mayores referencias de él. Estamos muy ilusionados con Andy Polo y esperamos que tengan un desempeño muy destacado como lo tiene Ruidíaz.



¿Cuál fue la reacción al recibir su llamada telefónica?

No voy a confesar todo lo que hablé con Andy (risas). No corresponde entrar en detalles. Lo que te puedo decir es que estaba muy sorprendido, muy contento, pero a su vez estaba algo preocupado porque él quiere mucho a la 'U' y tenía la duda de dejar a su equipo. Eso me pareció una situación de madurez. Me demostró que está muy agradecido al club que lo formó y en el que estaba jugando.



¿En qué posición lo ubicará a Andy Polo?

Quiero que juegue por las bandas. Vamos aprovechar al máximo sus virtudes, con su velocidad y entendimiento con Ruidíaz, potenciaremos aún más nuestro poder ofensivo.

Ahora con Andy Polo será el tercer peruano que dirija. ¿Qué concepto tiene del futbolista peruano?

Gracias a Dios, tanto como Pedro [Gallese] y Raúl [Ruidíaz], me han dejado una buena imagen. Son dos profesionales de lujo. Ruidíaz sufrió menos la adaptación al fútbol mexicano y ya se está consolidando. Pedro está tardando en consolidarse, debido a algunas lesiones. Cuando se recupere lo hará en gran forma. Es un excelente profesional y guardameta.



¿Cómo es Raúl Ruidíaz en la interna?

Se cuida mucho en el tema físico. Trabaja mucho el tema de definición y está buscando siempre una mejora constante, por eso le está yendo bien en el fútbol mexicano. Yo me siento muy halagado trabajar con él porque está demostrando a punta de goles y juego que no se equivocaron en contratarlo.



¿Qué objetivos tiene con el Monarcas Morelia?

Fue importante ganar la primera fecha (Tijuana) por el tema de promedio porque estamos en un momento difícil. Estoy seguro que con la llegada de Andy Polo y los jugadores que tenemos podemos revertir esta situación y pelear quizás la clasificación a un torneo internacional.



