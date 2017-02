Pierantonio Larrauri Conroy, o simplemente Pier, fue noticia muchos años antes de su debut en el fútbol profesional. En julio de 2007, un pequeño de 13 años que jugaba en la academia Esther Grande de Bentín, se robó la atención de propios y extraños cuando se anunció su paso al Bayern Munich de Alemania.

La noticia del año



En medio de la crisis en la Selección Peruana tras la Copa América 2007, con salida del entrenador Julio César Uribe, Jaime Noriega, ex presidente de Sporting Cristal, dio un anuncio bomba para el fútbol de menores del Perú. Pier Larrauri, de tan solo 13 años, se iba del Esther Grande de Bentín (EGB) al Bayern Munich alemán.



"Es un orgullo para nuestra institución que desde hace cuatro años trabaja con menores. Pier se fue a probar hace unos meses y ahora por fin pudo concretarse la operación. El Bentín no cobra un centavo", declaró el en ese entonces mandamás del EGB.

Pier Larrauri con sus 13 años era la sensación de los programas deportivos en nuestro país.

El nombre de Pier Larrauri rebotó en las noticias de todo el mundo, comparándolo con Rhain Davis, un australiano de nueve años que por esos días había fichado por el Manchester United. El último club del oceánico es el Altrincham FC, de la sexta división inglesa.

¿Quién era Pier Larrauri? Nacido en Siena (Italia) el 26 de marzo de 1994, el infante volante se formaba en el EGB cuando Carlos Delgado, también representante de Claudio Pizarro, se interesó en él y se contactó con las divisiones menores del cuadro 'bávaro'. Tras unas pruebas en 2005 y 2006, recién en 2007 se fue a radicar a Alemania.

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero trataron como un "herma.no menor" a Larrauri en Alemania, según contó su papá. (USI) Claudio Pizarro y Paolo Guerrero trataron como un "hermano menor" a Larrauri en Alemania, según contó su papá. (USI)

El paso por Múnich



Al llegar a Alemania, el papá de Pier Larrauri, el italiano César, tuvo que responder preguntas como si su hijo era 'el próximo Messi'. "Pierantonio no es Lionel Messi. Él es sólo un niño al que le gusta mucho jugar al fútbol y lo hace bien. Por eso está en uno de los clubes más importantes del mundo", declaró en DW.

La directiva del Bayern Munich asustó a todos al desmentir que Pier Larrauri había fichado por ellos, tal como lo anunció Jaime Noriega. La realidad fue que no existía ningún tipo de acuerdo contractual, "es sólo un apoyo para el desarrollo de Pierantonio, una especie de beca", le reveló su papá a DW.

Pier Larrauri no estuvo mucho tiempo en tierras alemanas y abandonó el club prematuramente. "Me prometieron que iban a traer a mi mamá (Mercedes, peruana) y a mi hermano (Gianluca), pero a mitad de año me dijeron que no, que eso era mucho gasto. Como era joven, decidí regresar a mi país", contó el volante italo-peruano en un especial de WDR.

Especial de la cadena WDR en 2014, en el que Pier Larrauri cuenta su paso por el Bayern Munich. (You Tube)

"Quizás en 4 años podamos hacer una verdadera comparación entre Messi y mi hijo", declaró su papá en 2007 (En 2011, apenas jugó en la Selección Peruana Sub-17). Larrauri continuó su carrera en el exterior en el Leicester inglés (2010-2012) y el mexicano Pachuca (2012-2013), sin poder debutar en Primera División.

Despues de 2 semanas en mexico se llego a un acuerdo entre Leicester City y Pachuca FC por mi prestamo de 1 año, a darlo todo! — Pier (@PierLarrauri) 5 de septiembre de 2012

El presente



En pleno Descentralizado 2013, Sporting Cristal sorprendió a todos al anunciar el fichaje de Pier Larrauri. El 1 de setiembre de 2013 al fin hizo su debut en la máxima categoría, en la victoria celeste ante Sport Huancayo. Al año siguiente, salió campeón con los rimenses con poca participación en la cancha.



El ex Leicester y Pachuca se fue a Cienciano en 2015, temporada en la que demostró su mejor nivel al anotar siete goles. Tras un paso casi inadvertido por Alianza Lima, el mediocampista parece haber encontrado el sentido a la brújula en Deportivo Municipal.

En el equipo edil, Pier Larrauri ha jugado cuatro partidos, siendo clave en todos. Además, se ha dado el lujo de ser el mejor futbolista de la franja en el corto paso por la Copa Libertadores 2017, con golazo incluido en Ecuador.

Acá les dejo una foto en el centro de Pachuca con mi papa pic.twitter.com/zYEzvoOb — Pier (@PierLarrauri) 13 de noviembre de 2012

Claudio Larrauri ha acompañado a su hijo en los distintos países en los que ha jugado.

Tras una década de su formación en el Bayern Munich, Pier Larrauri, de 22 años, confía en lograr su gran revancha personal y poder volver al 'Viejo Continente' para ahora sí triunfar en su carrera. El tiempo es su mejor amigo.

