Un salvavidas para los clubes del Fútbol Peruano llegó desde Palacio de Gobierno. El Presidente de la República, Pedro Pablo Kusczynski, señaló que dará facilidades a los equipos para que puedan sanear su deuda con la Sunat, la cual señaló ser impagable en este momento.

► Alianza Lima: Rinaldo Cruzado fue oficializado como refuerzo 2017

“Hemos dado facilidades para que Indecopi pueda limpiar la deuda, la cual se debe reducir porque como está ahora es impagable. El monto se reducirá en más del 50 por ciento. Con eso se podrán empezar a reestructurar los clubes y así empezarán las gestiones transparentes y se sabrá a dónde va el dinero”, dijo el Jefe de Estado en Radio Ovación.

La norma (Decreto Legislativo 1257) se aplicará a todos los clubes del Fútbol Peruano, pero sin duda los equipos más beneficiados serán Universitario de Deportes y Alianza Lima, quienes tienen cifras a pagar bastante considerables.

Asimismo, PPK contó la buena impresión que le dejó Ricardo Gareca y su trabajo cuando visitó a la Selección Peruana en las vísperas de sus encuentros por Eliminatorias.

“Las veces que estuve con la Selección me ha dado una buena impresión el entrenador Gareca. Creo que ha llegado una mejora sustancial. Si cambiamos de técnicos y organizadores, no vamos a progresar. Si queremos alcanzar los mundiales, tenemos que ser disciplinados. Con las criolladas no vamos a salir adelante”, culminó.

► Pablo Bengoechea ya está en Lima con el objetivo de ser campeón

► Bengoechea ya está en Lima con el objetivo de ser campeón

NO DEJES DE LEER