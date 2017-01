El primer triunfo en el extranjero de Alianza Lima que arruinó un homenaje

A finales de la década de 1920, Sport Alianza decidió dejar el barrio para convertirse en el equipo del pueblo. Ya afianzados en el distrito de La Victoria, que contaba con la mayor parte de habitantes afroperuanos en la capital, cambió el nombre a Alianza Lima y el moreno Alejandro Villanueva era su referente máximo. En paralelo a la popularización blanquiazul, el piloto estadounidense Charles Lindbergh se convertía en el primer hombre en cruzar el Océano Atlántico en un avión. Hubo un momento en que ambos tuvieron un punto de encuentro.

El viaje a Centroamérica



En diciembre de 1927, mientras el presidente Augusto B. Leguía hacía malabares para definir los límites con Colombia, Alianza Lima partió rumbo a Costa Rica en lo que sería su primera gira internacional, que incluía México y Cuba. El plantel abordó el vapor Orazio, el mismo que llevaría a la Selección Peruana a Berlín 1936, en un viaje con ráfagas de informalidad: debían partir el 20, pero lo hicieron de emergencia un día antes y sin rivales confirmados.



Para colmo, hubo derrumbes en las costas del Océano Atlántico y los futbolistas de Alianza Lima acabaron el recorrido a pie. Llegaron a tierras costarricense el 30 de diciembre, y el primero de enero ya estaban disputando su primer partido internacional. Herediano derrotó a los victorianos por 4-3 en un choque muy parejo, pese a que Alianza ganó en el primer tiempo 3-1.



Jorge Pardón, Eugenio Segalá. Romeo Parravicini (uruguayo), Alfonso Saldarriaga, Juan Bulnes, Julio Quintana, Guillermo Rivero, Demetrio Neyra, Filomeno García, Domingo García, Alejandro Villanueva, Alberto Montellanos, Jorge Koochoi, José Lavalle, Julio García, Juan Rostaing y Luis Soria conformaban el plantel aliancista que hizo el viaje.

Un momento histórico



El 21 de mayo de 1927, el aviador norteamericano Charles Lindbergh hizo historia a los 26 años al cruzar el Atlántico en un avión entre Nueva York y París sin escalas. Casi un año después, el hombre que "venció a la muerte y dominó a la gloria" decidió hacer una visita por aeroplano a cada país de América del Centro, y llegó a Costa Rica el 7 de enero de 1928.



Miles de personas se reunieron en la improvisada pista de aterrizaje en La Sabana, en San José, para ver al piloto y avión Spirit of Saint Louis (Espíritu de San Luis), el mismo de la histórica hazaña. El también militar se robó la atención toda Costa Rica, pues esta clase de vuelos eran novedad en la época.



No se sabe si los futbolistas de Alianza Lima se dieron una vuelta en este histórico momento, pero sí que debían jugar su segundo partido ante el Club Sport La Libertad de San José el 8 de enero. La improvisación comenzaba a quedar a un lado en la gira aliancista.

El triunfo que arruinó un homenaje

El estadio Nacional de Costa Rica era una fiesta en la mañana del 8 de enero de 1928. Miles de personas se reunieron para sumarse al homenaje de las autoridades al piloto Charles Lindbergh, quien se negó a dar el puntapié inicial del amistoso entre Sport La Libertad y Alianza Lima.



Pardón en el arco, Saldarriaga y Soria en la defensa, Quintana, Parravicini y Domingo García al medio con Lavalle, Montellanos, Villanueva, Bulnes y Sarmiento como línea ofensiva fue el once blanquiazul que buscó revancha tras la derrota ante Herediano.



Alianza Lima arruinó todos los honores al piloto tras ganar 2-0 con goles de Alberto Montellanos y Jorge Sarmiento. La Copa Colonia Peruana se quedaba con los victorianos, que lograron así su primer triunfo internacional. Charles Lindbergh no pudo deleitarse con el buen juego de los limeños, ya que se retiró del estadio a los 20 minutos de juego.



El 'equipo del pueblo' prosiguió su gira por Costa Rica con sendas goleadas, y luego continuó su viaje por La Habana y Ciudad de México dejando el nombre del fútbol peruano en alto. No existe mejor recuerdo como la primera vez que logramos algo, así que el primer triunfo blanquiazul en el extranjero se debe recordar por siempre.

