La primera Selección Peruana Sub 20 y cómo renunciaron dos presidentes de la FPF

Venezuela vio nacer los Sudamericanos Juveniles que conocemos en nuestro días. En 1954, la CONMEBOL decidió hacer un torneo formal para futbolistas menores de 19 años, que recién se convirtió en Sub 20 en 1977, como clasificatorio al Mundial de la categoría. La Selección Peruana Sub 20 aceptó participar en la primera edición del 'Juventud de América', aunque pasó por una odisea para variar, perdón, para viajar.

La gran Perú



Raúl Chappell, campeón de los Juegos Bolivarianos 1938 y Copa América 1939 como futbolista, trabajaba sin sobresaltos con la Selección Peruana Sub 20. Pese a que solo debían viajar 18 futbolistas, decidió convocar 22 como "estímulo al deporte amateur". Todo estaba perfectamente organizado: Perú viajaría a Venezuela en quincena de marzo con Mario de las Casas, mundialista en 1930, como presidente de la delegación.



Repentinamente, todo dio un giro en decadencia. El Comité Nacional de Deportes demoró en dar un préstamo de 50 mil soles a la Federación Peruana de Fútbol y cuestionó que viajen 22 futbolistas, mientas que el Ministerio de Relaciones Exteriores le negó el pasaporte a Luis Okada, futbolista de la Selección Peruana Sub 20.



Estos problemas provocaron una crisis y la renuncia del Comité Directivo de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por el comandante Pablo Jhery Camino, con Mario de las Casas incluído. El Comité Nacional de Deportes tuvo que crear una comisión de emergencia para ordenar al máximo ente rector de nuestro fútbol.



"Si no somos capaces de resolver asuntos de orden técnico en nuestro deporte, estamos de más. Este cargo directivo solo me ha traído sinsabores", declaró Jhery, quien falleció en 2008.



Esta directiva transitoria logró su cometido de reducir el plantel a solo 18 futbolistas. A dedo quedaron fuera José Creamer, Alejandro Ganoza, José Lavalle y Carlos Loza. El doctor José Merino asumió el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol el 24 de marzo.

La primera Selección Peruana sub 20 en el aeropuerto de Limatambo listos para viajar a Venezuela. (Foto: Diario La Crónica) La primera Selección Peruana sub 20 en el aeropuerto de Limatambo listos para viajar a Venezuela. (Foto: Diario La Crónica)

Del cielo al infierno



Pese al desorden en la previa, la Selección Peruana Sub 20 tuvo un buen inicio en el Sudamericano. Le ganó 3-2 a Paraguay en su debut, luego empató a un gol con Brasil y derrotó 4-2 a Panamá. Tras ganarle 1-0 a Colombia en un partido extra, con gol de Hugo Natteri, clasificó al cuadrangular final.



En medio de la euforia, José Merino renunció como presidente de la Federación Peruana de Fútbol por motivos de salud, a solo una semana de asumir el cargo. Otra vez la (histórica) incertidumbre reinaba en nuestro balompié.



La Selección Peruana Sub 20 fue otra tras este hecho. Perdió 3-0 ante Uruguay, tras un vergonzoso arbitraje del venezolano Santos Serrano. El juez le anuló dos goles a Perú, y su reporte ocasionó la suspensión de cinco futbolistas de la bicolor.

La Selección Peruana Sub 20 quedó segunda en su grupo por diferencia de goles. (Foto: Diario La Crónica) La Selección Peruana Sub 20 quedó segunda en su grupo por diferencia de goles. (Foto: Diario La Crónica)



El general Miñano, presidente de la Comisión Nacional de Deportes, envió una carta a la delegación peruana pidiendo que se retiren del torneo (al mismo estilo de Berlín 1936) si no levantaban la sanción a Andrade, Castro, Natteri, Rettis y Salas. No todos fueron perdonados, pero la Selección Peruana Sub 20 tampoco se fue.



Finalmente, la Selección Peruana Sub 20 empató otra vez 1-1 con Brasil y perdió 2-1 ante Venezuela, y quedó en cuarto lugar. Las suspensiones generaron el debut de un futbolista histórico del fútbol peruano, Juan Seminario. Luis Razetto fue elegido como nuevo presidente de la FPF el 14 de abril.



Como hecho curioso, la Selección Peruana Sub 20 jugó todos sus partidos en el estadio Olímpico de Caracas, el mismo donde la blanquirroja salió campeón de la Copa América 1975.

Incidentes tras la derrota ante Uruguay, todos culparon al árbitro de la derrota. (Foto: Diario La Crónica) Incidentes tras la derrota ante Uruguay, todos culparon al árbitro de la derrota. (Foto: Diario La Crónica)

El primer plantel de la Selección Peruana Sub 20 (1954)

Nombre Posición Andrade, Isaac Back Izquierdo Bazán, Rodolfo Arquero Bolívar, Luis Half Cashu, Augusto Arquero Castro, José Back Centro Camacho, Alfonso Interior Derecho Flores, Eduardo Back Derecho Franco, David Puntero Derecho Melgarejo, José Forward Centro Minaya, Mario Interior Izquierdo Nattery, Hugo Forward Centro Okada, Luis Half Rivero, Germán Back Derecho Rettis, José Puntero Izquierdo Salas, Víctor Half Seminario, Juan Puntero Izquierdo Saco Vértiz, Carlos Half Vega, Alberto Puntero Derecho

El fixture de la Selección Peruana Sub 20