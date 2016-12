¿Qué dijo el presidente de la Segunda sobre fallo contra Sport Áncash y Cantolao?

El presidente de la Asociación de la Segunda División, Sergio Ludueña, anunció que se inhibirá de dar su voto en caso la junta directiva de su organización tenga la última palabra para resolver al campeón del certamen.

Su posición se basa en su condición de administrador de Cienciano, club que acabó tercero en la tabla y que podría verse beneficiado en el hipotético caso de una sanción mayor para los finalistas Sport Áncash y Cantolao, a los cuales la comisión de justicia de la Asociación determinó que hicieron jugar irregularmente a sus extranjeros.

“Es una escenario al que preferiría no adelantarnos. Primero tiene que pronunciarse la Comisión de Justicia de la Federación. Si me toca votar, yo me tengo que eximir”, dijo Sergio Ludueña en RPP.

Eso sí, el administrador de Cienciano aseguró que en su club los futbolistas del exterior sí contaron con la documentación en regla para trabajar en el Perú.

Cuando el Fútbol Peruano parecía tener suficiente con los problemas del campeonato de la Primera División, ahora se le suma uno de la Segunda División. ¿En qué acabará esta novela?

