¿Cuál es la realidad de los clubes peruanos en rondas eliminatorias internacionales?

La verdad a veces es cruel. Los clubes peruanos no tienen una rica historia futbolística fuera de nuestras fronteras, eso está clarísimo. Año tras año chocamos ante la realidad internacional, que duele y mucho. Ya deberíamos tener una pomada para evitar estos golpes en el balompié.



Hubo un momento en que Deportivo Municipal y Universitario de Deportes tuvieron en el bolsillo poder superar sus respectivas llaves en la Copa Libertadores 2017, pero se les escapó la tortuga. Entonces, ¿el problema es solo de hoy? ¿Cómo nos ha ido en los enfretamientos directos internacionales?

Depor te resuelve estas dudas:



> Copa Libertadores

> Copa Sudamericana

> Recopa Sudamericana

> Otros torneos

> Conclusiones

Copa Libertadores

Los clubes peruanos tan solo han superado nueve de las 44 rondas eliminatorias que han jugado en Copa Libertadores (1). Sporting Cristal es el equipo nacional que más veces lo hizo, destacando la gran campaña de 1997 dejando a tres rivales fuera, mientras que seis no saben lo que es eliminar a un contrario.



La presencia (y eliminaciones) de los equipos peruanos en rondas eliminatorias de Copa Libertadores no se hizo esperar. El debut de Universitario de Deportes en 1961 fue en cuartos de final (no existía la fase de grupos) ante Peñarol. La 'U' perdió 5-0 en Montevideo, así que pese a ganar 2-0 en Lima, quedaron eliminados rápidamente.

Real Garcilaso es el último club peruano en superar una eliminatoria en Copa Libertadores. Lo hizo ante Nacional de Uruguay en 2013. (Foto: AFP / Video: You Tube).

Club T S N Sporting Cristal (*) 15 5 10 Universitario (*) 12 1 11 Alianza Lima 5 0 5 Cienciano 3 1 2 Real Garcilaso 2 1 1 U. César Vallejo 2 0 2 Juan Aurich 1 1 0 Deportivo Municipal 1 0 1 Sport Huancayo 1 0 1 Unión Huaral 1 0 1 U. San Martín 1 0 1

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

(*) Sumando un partido extra de desempate.



Los clubes de Argentina y Uruguay son los que más sufrieron contra los nuestros con (tan solo) dos eliminaciones cada uno. Nunca pudimos dejar fuera a brasileños, chilenos ni colombianos.

País T S N Argentina (*) 10 2 8 Bolivia 1 1 0 Brasil 7 0 7 Chile 2 0 2 Colombia 6 0 6 Ecuador 5 1 4 México 5 1 4 Paraguay 2 1 1 Uruguay 4 2 2 Venezuela (*) 1 1 1

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

(*) Sumando un partido extra de desempate.

En otra palabras, el porcentaje de efectividad de los equipos peruanos en el 'mano a mano' de Copa Libertadores es de 20.45%. Van cuatro ediciones consecutivas que no eliminamos a nadie, y no mostramos síntomas de mejoría.

Sporting Cristal logró un récord peruano en la Copa Libertadores de 1997: eliminó a tres rivales. (USI) Sporting Cristal logró un récord peruano en la Copa Libertadores de 1997: eliminó a Vélez Sarsfield (ARG), Bolívar (BOL) y Racing (ARG). (USI)

(1) Se considera como ronda eliminatoria a la Fase Previa, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final. Además de dos partidos extra de desempate en 1967 (Universitario) y 1984 (Sporting Cristal).

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana es el campeonato internacional que mejores recuerdos trae para nuestro país. Cienciano eliminó a sus cinco rivales y ganó la edición de 2003. Así, el fútbol peruano logró su primer título internacional.

Este buen antecedente no mejora mucho nuestra realidad en el exterior. Se superó 23 de 65 rondas eliminatorias (2), es decir hay un 35.38% de efectividad. Eso sí, en la edición anterior hubo una mejora ya que dos clubes nacionales pasaron a la segunda ronda.

Club T S N Universitario 10 3 7 Cienciano 9 7 2 Alianza Atlético 6 3 3 U. César Vallejo 6 3 3 Alianza Lima 5 2 3 Coronel Bolognesi 4 1 3 Sport Huancayo 4 1 3 U. San Martín 4 1 3 Inti Gas 3 0 3 Real Garcilaso 2 1 1 Sport Áncash 2 1 1 Juan Aurich 2 0 2 León 2 0 2 Melgar 2 0 2 Unión Comercio 2 0 2 Deportivo Municipal 1 0 1 UTC 1 0 1

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

El paraguayo Carlos Lugo anotó el gol del título de Cienciano ante River Plate en 2003. (USI) El paraguayo Carlos Lugo anotó el gol del título de Cienciano ante River Plate en 2003. (USI)

Obviamente, Cienciano es el equipo peruano que más rivales eliminó (7 veces) entre los 17 representantes nacionales que jugaron en la Copa Sudamericana. Siete nunca han podido superar alguna llave.



Venezuela y Perú (hasta en eso nos superamos) son los países que más representantes eliminamos. La otra cara de la moneda es cuando enfrentamos a colombianos y ecuatorianos. Prácticamente se convierte en una tortura.

País T S N Argentina 3 2 1 Bolivia 1 1 0 Brasil 5 2 3 Chile 5 2 3 Colombia 17 2 15 Ecuador 13 3 10 Paraguay 1 0 1 Perú 10 5 5 Uruguay 4 1 3 Venezuela 6 5 1

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

Defensor Sporting (URU) goleó 9-0 a Sport Huancayo en la Copa Sudamericana 2010. Es la peor goleada que recibió un equipo peruano en torneos internacionales. (Video: You Tube)

(2) Los clubes peruanos nunca han jugado fase de grupos en la Copa Sudamericana. Todos sus partidos fueron por eliminación directa.

Recopa Sudamericana

Cienciano jugó la Recopa 2004 como campeón de la Sudamericana un año antes. El conjunto inca superó la final y dio la vuelta olímpica ante Boca Juniors de Argentina. La efectividad peruana en este torneo es de 100%, cosa que suena irónica si recordamos que fue la única vez que participamos.

Cienciano y Boca Juniors empataron a un gol en el tiempo regular. En los penales, los peruanos ganaron 4-2. (Foto: USI / Video: You Tube)

Otros torneos

Hay dos competencias internacionales ya extintas en que nuestros conjuntos también tuvieron que disputar llaves eliminatorias, sin cambiar mucho la historia.



Copa CONMEBOL (1992-1999)



Los peruanos superaron cinco de 13 llaves en la Copa CONMEBOL, con un rendimiento de 38.46%. Universitario de Deportes es al que mejor le fue entre los siete equipos participantes al superar dos rondas en la edición de 1997 (llegó hasta semifinales).



Además de la 'U', Sipesa, Sporting Cristal y Sport Boys también pasaron de fase, una vez cada uno. Eliminamos en cuatro ocasiones a los ecuatorianos y una a colombianos, pero quedamos fuera ante cojuntos de Brasil (4 veces), Ecuador (3 veces) y Chile (1 vez).

Copa Merconorte (1998-2001)



Alianza Lima es el único equipo peruano que llegó hasta las semifinales de la Merconorte. Lo hizo en 1999, pero América de Cali lo dejó afuera por penales. La efectividad peruana en esta competición es de 0%.

Conclusiones



Los equipos peruanos han superado 38 de las 124 rondas eliminatorias (3) entre todos los torneos internacionales que han participado. La efectividad es del 30.64%, muy baja de acuerdo a las expectativas que nos generamos previo a cualquiera de estos enfrentamientos.



Cienciano es el conjunto nacional que más rivales ha eliminado, con 9 llaves ganadas, la gran mayoría en la Copa Sudamericana 2003. Pese a eso, Universitario de Deportes es el que más veces las ha jugado, en 26 oportunidades. Ocho de estos 22 equipos cayeron en todos sus 'mano a mano'.



Situación de los equipos peruanos en rondas eliminatorias en torneos internacionales:

Club T S N Universitario 26 6 20 Sporting Cristal 17 6 11 Cienciano 13 9 4 Alianza Lima 12 2 10 U. César Vallejo 8 3 5 Alianza Atlético 6 3 3 Sport Huancayo 5 1 4 U. San Martín 5 1 4 Real Garcilaso 4 2 2 Coronel Bolognesi 4 1 3 Juan Aurich 3 1 2 Inti Gas 3 0 3 Melgar 3 0 3 Sipesa 2 1 1 Sport Áncash 2 1 1 Sport Boys 2 1 1 Deportivo Municipal 2 0 2 León 2 0 2 Unión Comercio 2 0 2 Ciclista Lima 1 0 1 Unión Huaral 1 0 1 UTC 1 0 1

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

Por otro lado, Ecuador es el país que más eliminaciones ha sufrido a manos de los nuestros, con ocho en total. En un comparativo entre lo que superamos y nos eliminaron, solo estamos arriba en el global ante Bolivia y Venezuela.



País T S N Argentina 14 5 9 Bolivia 2 2 0 Brasil 16 2 14 Chile 8 2 6 Colombia 25 3 22 Ecuador 25 8 17 México 5 1 4 Paraguay 3 1 2 Perú 10 5 5 Uruguay 8 3 5 Venezuela 8 6 2

Leyenda:

T: Total / S: Superaron / N: No superaron

Anzoátegui de Venezuela es el club que más veces ha sido eliminado por clubes peruano. Son cuatro en total, todas por Copa Sudamericana. (Erick Nazario) Anzoátegui de Venezuela es el rival que más veces ha sido eliminado por clubes peruanos. Son cuatro en total, todas por Copa Sudamericana. (Erick Nazario)

Los números son nada alentadores si hacemos un paralelo a las exigencias que hacemos año tras año. Buscar razones puede ir desde rendimientos hasta temas de mentalidad. El problema del fútbol nacional va más allá que esto, y es necesario cambiarlo desde la raíz.



El siguiente equipo peruano en jugar una ronda eliminatoria es Comerciantes Unidos. Boston River de Uruguay será su rival en la Copa Sudamericana, y veremos una nueva (dura) prueba para saber en qué situación está nuestro balompié.

(3) Se entiende como ronda eliminatoria a todo partido, único o ida y vuelta, que concluye en la eliminación de uno de los equipos.