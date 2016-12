Reimond Manco fichó por el Zamora FC y jugará la Copa Libertadores

El futuro de Reimond Manco no está en el Perú. El exaliancista jugará la próxima temporada en el Zamora FC. El club venezolano oficializó su contratación para todo el 2017. ‘Rei’ jugará la Copa Libertadores.

El Zamora presentó al jugador a través de su web oficial en la que también hace hincapié al pasado de Reimond Manco como futbolista venezolano. “Su paso por tierras venezolanas no fue desapercibido, el joven atacante, que actualmente tiene 26 años, perteneció a la Vinotinto Sub 15, luego se radicó en suelo peruano donde continuó su formación en la Selección Sub 17, Sub 20 y Absoluta”, dice su sitio en internet.

El ahora volante de Zamora volverá a tener una experiencia en el exterior, tras haber emigrado en primera instancia al PSV Eindhoven en el 2008. Además, el volante también defendió los colores del Atlante de México en el 2011 y tuvo un breve paso por el Al-Wakrah de Catar.

El futbolista de 26 años de edad no gozó del protagonismo que proyectó a mediados de julio del 2015 cuando arribó a La Victoria para tener minutos en Alianza Lima, luego de su paso por León de Huánuco. Sin embargo, ahora, el futuro del ex ‘Jotita’ está lejos de la capital peruana.

“Mi titularidad en Alianza Lima nunca dependió de mi estado físico o futbolístico. Yo me quedo contento con todo el esfuerzo que hice para ser considerado. Yo mismo pedí jugar en Reserva. Lo exigió porque necesitaba jugar un partido oficial”, fueron algunos de los mejores textuales que dejó Reimond Manco en una entrevista con este Depor.

