Reimond Manco y la enésima oportunidad que le regaló la vida [OPINIÓN]

Reimond Manco ha vivido su carrera profesional rodeado de oportunidades. Hoy se encuentra frente a la cuarta. Y tal vez sea la última. El ‘Rei’ ya no es el ‘Jotita’ del PVS de Holanda ni el refuerzo de Atlante que pidió el Mundialista Miguel ‘Piojo’ Herrera para el Atlante. Con 26 años encima, Reimond ha demostrado ser todavía un futbolista interesante, atractivo y hasta confiable para el mercado extranjero.

En esa meta compleja de volver a la Selección “algún día”, Manco ha decidido por una liga como la venezolana por cobrar inmediatamente el protagonismo. Ese mismo que desperdició en cada salida nocturna y en cada ‘ampay’ o problema farandulero. Desde mi perspectiva, la transferencia de Reimond al campeón Alzamora corresponde más bien a una ilusión óptica, a un negocio de empresarios. Porque de Alianza Lima se fue por la puerta falsa dejando una fuerte saldo futbolístico.

En el mejor de los casos, el ex Willem de Holanda volvería a jugar la Copa Libertadores en el 2017. Por supuesto, sería una gran vitrina para él. Como lo fue en el 2010 luego de jugar el certamen internacional con la camiseta de Juan Aurich de Luis Fernando Suárez. En aquella oportunidad, Manco la rompió y luego llegó a un mercado competitivo como el mexicano.

Creo que aún estamos a tiempo de comprobar si Reimond puede, al fin, ser un futbolista de primer mundo y no simplemente un pelotero más, que encarna todas las maldiciones del ‘fulbito’ peruano. En alguna oportunidad, el colombiano Luis Fernando Suárez le aconsejó comprometerse más consigo mismo. Hasta se declaró su admirador. Tal y como lo hizo Sergio Markarián convocándolo a cada ‘microciclo’. Como si fuera poco, el ‘Mago’ además lo calificó como el peruano que mejor trabaja en espacio reducido.

Los pasajes que le regaló el ex íntimo a este periodista en cada entrevista se asemejaron y mucho a la palabras de arrepentimiento que ha tenido Carlos ‘Kukín’ Flores en innumerables oportunidades. El chalaco me confesó sus ansias de retroceder para esta vez decidir mejor y así convertirse en un adinerado futbolista. Y Reimond me confesó, en agosto del 2015, estar ilusionado con volver a Europa. El primero cojea, luego de caerse del segundo piso y el segundo aún tiene tiempo de vencer al Manco personaje.

