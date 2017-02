Renzo Reaños: "Todos pensaron que estaba muerto, la saqué barata"

El último fin de semana asustó a todos al salir mal parado de una dividida y caer en el hoyo de los túneles en el estadio Rosas Pampa. Renzo Reaños recordó el accidente que tuvo con la reserva de Sport Rosario y aseguró que a pesar de todo la sacó barata.

Cristal: la espectacular racha sobre Ayacucho FC de cinco años sin perder

"Realmente la saqué barata, porque bien pude quedarme ahí nomás. Solo recuerdo que yo llevaba la pelota, no calculé bien la velocidad y caí al abismo de cuatros metros aproximadamente que hay en el estadio de Huaraz", dijo Renzo Reaños en Radio Ovación.

El defensor aseguró que se perderá varios meses de fútbol por estar recuperándose de los problemas que le dejó la caída.

Rota el equipo: Pablo Bengoechea dejó en Lima a cinco titulares

"Lo único que recuerdo es que me di un volantin, puse los brazos para sujetarme y... desperté en el hospital. Mis compañeros de equipo ahora me cuentan que todos creían que había muerto por la cantidad de sangre que había en el piso y porque no me movía2, aumentó.

"Llegué con la cabeza rota al hospital y con algunas contusiones. Por ello tuve que regresar a Lima en ambulancia y hoy el doctor Julio Segura me dijo que tengo rota la rótula de la pierna izquierda y me tendrán que operar en los próximos días. Mi recuperación tardará tres meses para volver a jugar", culminó.

NO DEJES DE LEER