Ricardo Gareca sobre la Selección Peruana: 'Los jugadores no son boludos'

En entrevista con el diario Olé de Argentina, el técnico Ricardo Gareca habló sobre su paso por la Selección Peruana y explicó por qué rechazó ser técnico de Independiente. “Hay que soportar las críticas y terminar el desafío”.

Lograste cambiar la idea de juego de la selección peruana, que recuperó la intención de protagonismo. ¿Cualquier equipo está en condiciones de ser protagonista?

Por lo menos se puede intentar. De entrada confié en el jugador peruano. Fui técnico de Universitario hace ocho años y sé de sus condiciones. Dentro de la cancha pueden expresarse desde la técnica. Y les pedí que trataran de respetar esa idea de juego como locales y como visitantes.

¿Costó convencerlos? ¿Apelaste a tocarles la autoestima?

No soy de apuntar a la autoestima del jugador porque puede generarle dudas. Pueden preguntarse por qué si algunos creen que pueden, ellos no lo demuestran. Simplemente traté de ser coherente con el discurso. Los jugadores no son boludos. En cualquier lado se dan cuenta si el técnico dice una cosa y después arma otra. Si yo en las declaraciones al periodismo y en las charlas con ellos hablaba de un equipo protagonista, pero después dejaba a los delanteros descolgados del resto del equipo sin jugadores que se desprendieran, iba a perder credibilidad.

Perú está 8°. Los resultados no son los mejores. ¿Eso también atenta contra la credibilidad?

Y sí, claro. Siempre pasa. Lo importante es tener firmeza y mostrar más convicción en la mala. Además la moral del jugador decae cuando es superado en el juego. Y les mostré en videos de nuestros partidos que no nos habían dominado; nos faltó, según el caso, decisión, concentración o efectividad.

¿Cómo tomaron que un DT extranjero hiciera la renovación en la selección?

No hice una renovación. Sólo amplié el universo de jugadores a considerar. Es cierto, dejé de lado futbolistas de más historia. Pero necesitaba y necesito contar con jugadores que tengan continuidad en sus clubes, lo que deja de lado a esos jugadores de trayectoria.

Dijiste algo que podría decir cualquier técnico de selección sudamericana: “Los partidos de Eliminatorias no pueden ser una excusa para que se reúnan con sus amigos”.

Es que no puedo permitir que no estén enfocados en los partidos que vienen a jugar. La selección tiene que ser la prioridad número 1. Entiendo que ante tanta ausencia quieran juntarse con familiares y amigos. Pero lo esencial es maximizar el poco tiempo que tenemos, apenas unos días. Hace más de 30 años que Perú no juega un Mundial. No puede haber algo que los motive más. Además, si en este tiempo no lograron resultados, algo hay que cambiar. No se pueden permitir grandes distracciones.

SOBRE EL “NO” A SER TÉCNICO DE INDEPENDIENTE

¿Le dijiste no a Independiente porque no te interesa volver al fútbol argentino? ¿O porque tenés trabajo?

Más allá de la situación, el fútbol argentino siempre seduce. Pero nosotros estamos para respetar lo que firmamos. Sólo interrumpí mis trabajos en Talleres y en Independiente, etapas iniciales de mi carrera, cuando algunas ideas no están del todo armadas.

Hoy se da esa disyuntiva: si los entrenadores deben irse cuando les llega una oferta que los seduzca, como cualquier trabajador, o si deben seguir hasta el final.

Entiendo otras opiniones. Pero para mí debemos seguir. No podemos renunciar cuando nos llaman de otro lado. Así como pedimos que cumplan con nosotros, debemos cumplir. Tenemos que soportar el hostigamiento que puede surgir y terminar el desafío que asumimos.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR

► Selección Peruana Sub 20: conoce a los integrantes de la bicolor

LEE TAMBIÉN