Roberto Chale: Universitario de Deportes le renovó al técnico por todo el 2017

Roberto Chale no se va. Fue el último cántico crema que se escuchó en las tribunas del Estadio Nacional, en el duelo entre Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal. Parecía ser el último partido del estratega. Pero no. Chale no se va.

En un comunicado de prensa, Universitario de Deportes confirmó la permanencia de Roberto Chale en el banquillo crema para el 2017. El DT está obligado a ser protagonista en la Copa Libertadores y en el Torneo Descentralizado.

José Luis Carranza y todo el comando técnico de Roberto Chale acompañaran al veterano estratega en esta nueva aventura. La idea, por supuesto, es mejorar la buena campaña de Universitario de Deportes en el 2016. Los cremas se apoderaron del tercer puesto, luego de ganarle a los ‘ediles’.

“El Club le ha renovado la confianza a Roberto Chale y todo su comando técnico para la temporada 2017. De esta manera, el director técnico y su asistente técnico, José Luis Carranza, ya han suscrito sus respectivos contratos de trabajo con la institución. De igual forma lo harán el resto de integrantes del comando técnico”, reza el comunicado del club.

Por otro lado, Universitario de Deportes aún diseña una plantilla competitiva, en donde Luis Tejada y Juan Manuel Vargas no son descartados como flamantes incorporaciones.

Jean Deza: 'Tener mucha fama y dinero me perjudicó'

