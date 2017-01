Roberto Mosquera en Bolivia: “Mis equipos siempre juegan bien”

Aún lejos del Perú, Roberto Mosquera continúa hablando del estilo de juego que le gusta imponer a sus equipos. Y esta vez lo hizo como DT de Wilstermann de Bolivia. El estratega nacional se aferra a una ideología que concibió en Sporting Cristal en el 2012 (con el que salió campeón) y se cuestionó con Alianza Lima, de donde salió destituido por no la irregularidad del equipo.

“Siempre me salvó la forma de jugar de mis equipos. Mis equipos siempre juegan bien. Me gusta jugar bien al fútbol, muchas veces he perdido jugando bien y he esbozado una sonrisa después del encuentro, y la gente no termina de entender por qué perdimos por un penal. Un día perdí por jugar mal y me fui a mi casa a dormir a las 6 de la tarde”, dijo Roberto Mosquera en su primer contacto con la prensa boliviana.

Por otro lado, el estratega nacional aseguró que contagiará a sus dirigidos de llevar una vida ejemplar, como él lo hizo en su etapa de futbolista, con la finalidad de animar el torneo boliviano y la Copa Libertadores 2017.

“Vengo a convencerlos que he jugado cuatro Copas Libertadores, una Copa América y un Mundial porque dormía las horas que tenía que dormir, no tomaba alcohol, no me trasnochaba. No está vigente aquel jugador que no tenga un cuidado personal, soy muy exigente en esas cosas”, agregó Roberto Mosquera.

El ex técnico de Juan Aurich catalogó como un “honor” dirigir al cuadro de Cochabamba, que está acostumbrado a pelear los primeros lugares del torneo boliviano.

“Es un equipo que siempre ha sido animador del torneo, tiene una manera de jugar y la tenemos que recuperar. Tiene una hinchada exigente y tiene un paladar especial. Queremos estar a la altura de la historia de Wilstermann. Vamos a tratar de escribir con los jugadores una bonita historia”, concluyó Roberto Mosquera.

► Juan Manuel Vargas: el primer y último gol del ‘Loco’ con Universitario de Deportes

LEE ADEMÁS…