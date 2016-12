El fútbol conoce de la palabra revanchas. Y de eso es muy consciente Roberto Mosquera. El flamante entrenador del Jorge Wilstermann tendrá su primera experiencia en el extranjero y ya piensa en lo que será el día a día en su nueva ciudad: Cochabamba.

“Mi trabajo es mantener y superar la calidad de juego. Una de las cosas que me gustó (de Wilstermann) es el equipo en sí. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Hay un respeto total por los entrenadores anteriores, no vengo a hablar de ellos. Vengo con una propuesta diferente, siempre me gustó el fútbol bien jugado”, admitió la ‘Mosca’ en sus primeras declaraciones como DT en el exterior a ‘Los Tiempos’ de Bolivia.

Por otra parte, Roberto Mosquera contó detalles de cómo se dio su incorporación al fútbol boliviano y sus pretensiones con el equipo que jugará la Copa Libertadores desde la fase de grupos. La ‘Mosca’ volverá a disputar un certamen internacional, como lo hizo en el 2013 con Cristal y en el 2015 con Aurich.

“Tuvimos una conversación con los directivos y llegamos a un acuerdo que me genera ilusión, ya que se fijaron en mi trabajo. Jorge Wilstermann ha sido siempre uno de los grandes animadores del torneo boliviano. Tiene un nombre y prestigio, y eso hay que mantenerlo”, comentó Mosquera.

Además, Roberto Mosquera no evitó contar detalles de su pasado en equipos peruanos. Muy criticado en muchas veces, el ex DT de Alianza Lima le recuerda a la audiencia boliviana que tuvo campañas exitosas que lo llevaron a ser reconocido como uno de los mejores entrenadores del balompié peruano.

“Lo mío siempre fue presión. La presión no viene sólo del hincha, sino también de lo que tú tomas. Tomé en su momento a Sport Huancayo en el último lugar y lo clasifiqué a la Libertadores. A Juan Aurich lo tomé casi por descender, lo salvé y al año siguiente lo saqué campeón. A Sporting Cristal, que venía sin ganar nada, lo tomé y pudimos volver a sacarlo campeón. La presión no es de la hinchada, sino del nivel de responsabilidad, de tomar cosas que son delicadas y hasta ahora me fue bien. Si bien no me fue bien con Alianza Lima, el equipo recibe mucha presión de afuera no le permite desarrollarse, pero aún así clasificamos a la Copa Sudamericana. La exigencia es el reto que uno toma, será la primera vez que asumiré un equipo campeón y espero estar a la altura. Un equipo campeón, es para mejorar todo lo que hicieron mis antecesores”, finalizó.

