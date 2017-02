Rocío Miranda se confiesa a Depor: "No le respondo a los jugadores"

Rocío Miranda tenía 12 años cuando se mudó de Pueblo Libre a Breña, donde vive hasta ahora. En esa época era una zona nueva para ella y sabía que tenía que ir con cuidado y ‘poner el parche’ si era necesario. Pero al toque agarró cancha.



No piensa que su barrio sea peligroso, más bien lo considera ‘picante’. Pero cree que eso le ayudó a ‘tener calle’. Es modelo, pero en el campo deja de lado el glamour. Más de un futbolista le ha escrito, pero ella siempre lo ignoró. Y, sobre todo, no es lisurienta, pero, si aparece algún faltoso, no tiene problemas en ‘achorarse’.



Eres deportista y también modelo, ¿cómo haces con los moretones?

Es súper difícil porque, de por sí, yo soy torpe. Me paro golpeando a cada rato. Por ahí tengo alguna herida, pero el maquillaje lo cubre todo (risas). No soy de quejarme. Al contrario, en el campo se me va todo lo de modelo.



¿Siempre soñaste con estar en pasarelas?

No, para nada. Siempre dije vóley, estudiar, vóley, trabajar y así sucesivamente. Nunca en mi vida me había puesto tacos. Era anti tacos, anti maquillaje, anti cabello arreglado. Todo lo contrario.



¿Entonces?

Tengo ocho años con mi novio. En nuestro primer aniversario, me tomó una foto. Todo se prestaba: la red, la playa. La mandó a un diario y la pusieron en contraportada. Me llamaron para hacer un videoclip. Él tuvo ese ojo clínico.



¿Cómo así lo conociste?

Somos del barrio. Él tiene una tienda de seguridad para autos al costado de mi casa y así nos fuimos conociendo. Creo que fue amor a primera vista. Trabajamos juntos. Es mi mánager. Él se encarga de todo, yo me la llevo más fácil.

¿No es celoso?

O sea, siempre hay celos, pero no extremos. Es celoso, pero yo no tengo contacto directo con las personas.



¿Y si algún personaje o futbolísta te escribe o te ‘gilea’?

Tampoco. He recibido mensajes en mis cuentas, pero veo el perfil y no les respondo. Nadie tiene mi número de celular, solo el de mi representante (risas). El mío está prohibido.



¿Ninguno se pasó de faltoso? ¿O en la calle tal vez?

Siempre hay algún desadaptado por ahí, pero hay que saber manejar la situación. En discotecas nunca falta un borracho malcriado. Hay gente maliciosa, pero yo trato de no escuchar.



¿Nunca respondes?

En la calle a veces les he dicho “¡tu mamá!” (risas), pero trato de controlarme porque no puedo decir esas cosas.



Entonces, no eres lisurienta ni ‘achorada’.

No soy lisurienta. Por la euforia mientras juego puede ser, pero conmigo misma. ‘Achorada’ sí. Con los faltosos sobre todo. Tengo mi barrio, pues. Por ahí le he puesto el ‘parche’ a alguien, pero siempre conservando el glamour, por favor (risas).

¿Y en redes sociales?

En redes sí ‘troleo’. Me molesta que haya personas que endiosan a chicos de reality y ni se dan cuenta de cómo esa persona llegó ahí. “Mujer responsable” dicen, y está bien, pero a mí por ponerme un bikini me dicen de todo.



¿Te molesta mucho?

Yo muestro mi figura porque es mi trabajo. Soy modelo de bikini, lencería, pero no he necesitado meterme con nadie, en una relación ajena ni faltar el respeto. Demórense un poquito para criticar. La gente se confunde.



¿A ellos sí les contestas?

Trato de ponerles el ‘parche’. Soy modelo de ropa chica y de hecho tengo que mostrar mi figura, pero no he necesitado meterme en chongos con alguien o en dimes y diretes



Ciertamente, no se te recuerda algún escándalo.

No he estado en ninguno. Lo único ‘escandaloso’ puede ser cómo me visto a veces, pero es mi estilo. Nada contra nadie.



¿Y cuál es ese estilo?

La otra vez se hizo público que yo estaba con un vestido que traslucía un poquito. Yo me puedo vestir como se me pegue la regalada gana. Es mi cuerpo, es mi ropa.



¿Te refieres a cuando te criticaron por no llevar brassier?

Ajá. Te soy sincera: en verano trato de no usar brassier porque hace calor. Pero ya pues, es como quiero lucir y punto. En Hollywood hacen shows con transparencias y nadie dice nada. No entiendo por qué se escandalizan tanto. Ahora todos son pudorosos.



¿Siempre pensaste así?

Al principio era tímida porque pensaba “¿cómo me voy a poner esa faldita o el bikini tan chiquito?”, pero poco a poco me he ido soltando.



Si tan bien te iba y aún te va en el modelaje, ¿cómo así decidiste volver al vóley?

En el 2013 me lesioné: me rompí el ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda. Me dediqué a la rehabilitación y luego al gimnasio. Recién a finales de 2016 sorprendí regresando a jugar. Me llamaron de la ‘U’ y no lo dudé.



¿Tuviste otras propuestas?

Ah, obvio. Todos esos años me llamaban para jugar en la Liga, pero yo dije que el día que regrese sería con la ‘U’. Yo regreso con mi club y muero con mi club, punto.



Y estuvieron cerca. Hace poco jugaron la final del Torneo Akira Kato (Segunda División).

Sí. Es un equipo muy joven, todas entre 17 y 20 años. Soy la mayor, me ven como una madre. A pesar de no tener el apoyo económico, juegan por la camiseta. No nos pagan ni un sol, pero todas somos hinchas de la ‘U’. Algunas vienen desde Lurín a entrenar al ‘Lolo’ tres veces por semana.



¿No les pagan nada?

No. Y sería bueno recibir el apoyo del club. No solo existe fútbol masculino. Todos tenemos la misma camiseta. Que volteen un poquito y vean que nosotras también la sudamos y queremos volver a Primera.



¿Nunca pensaste en dedicarte al fútbol?

¡Jugué fútbol! Una temporada, en AELU. Me gusta, pero el vóley me encanta.



Si te gusta y sigues a la ‘U’, ¿qué te parece lo que están viviendo ahora? ¿Te gusta el equipo?

Me gusta muchísimo. El tío Chale para mí es lo máximo. Lo adoro. Me dice “mi Rociíto linda, preciosa”. El ‘Puma’ también es un gran amigo. Falta que se conozcan. Lo único que les pido es que jueguen con harta garra.