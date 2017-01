Verano de 2013. Deportivo Municipal buscaba futbolistas para afrontar su regreso en la Segunda División luego de tres años en Copa Perú. ¿Jugar en la Copa Libertadores? Ni en los mejores sueños. Pedro Gutiérrez se presentó, pero no pasó la prueba. "En ese momento decidí que ya no seguía más y retirarme", confiesa. Eso sí, el fútbol te devuelve lo que le das en el momento menos pensado.



Tiempos difíciles



El inicio de Pedro Gutiérrez en el fútbol fue lejos de Villa El Salvador o Breña. El atacante soportaba el tráfico para llegar al distrito de Santa Anita y entrenar con San Martín, donde estuvo hasta el 2010. Con 20 años, y nulas chances de conseguir un lugar en el primer equipo, cambió de aires firmando por Juan Aurich. La buena suerte tampoco lo acompañó en Chiclayo.



El volante armó sus maletas, viajó hasta Moyobamba y fichó por Unión Comercio. Allí cumplió el sueño de jugar en Primera División, quizás no como lo imaginó: debutó en la primera fecha del Descentralizado 2012, que se disputó con juveniles por la huelga de futbolistas, con triunfo de César Vallejo a domicilio. Apenas jugó tres encuentros con el 'Poderoso'.



"Pocos saben que a inicios de 2013 fui a probarme a Deportivo Municipal, que volvía a la Segunda. No pasé las pruebas y el retiro era una opción", recuerda Pedro Gutiérrez, quien lejos de tomarle rencor al cuadro de la franja, decidió dedicarse a estudiar. En el fondo confiaba que alguna oportunidad iba a llegar.

La llamada que cambió todo



El teléfono de Pedro Gutiérrez recibió una inédita llamada en los primeros días de enero 2014. El en esos días retirado futbolista se animó a contestar. Al otro lado de la línea estaba Óscar Vega, nuevo presidente de Deportivo Municipal, que confiaba en ficharlo.



"Mauricio López (ex futbolista de Universitario de Deportes) me recomendó e intercedió por mí. Yo ya estaba retirado, pero Óscar Vega me contó el proyecto de Deportivo Municipal. Inmediatamente acepté", cuenta Pedro Gutiérrez, quien así daba inicio a la mejor historia de su vida.



La carrera de 'Pedrito' cambió radicalmente con la franja roja edil en el pecho. Salió campeón de la Segunda División 2014, jugó la Copa Sudamericana 2016 y ahora está a horas de debutar en la Copa Libertadores 2017. ¿Qué más puede pedir un futbolista?



"El objetivo era subir a Primera y quedarnos por muchos años. Fue un recuerdo inolvidable entrar a la cancha para jugar ante Atlético Nacional en la Sudamericana. Ahora, el reto es mayor con la Libertadores", cuenta 'Guti', agregando que su meta es también vestir la camiseta blanquirroja de la Selección Peruana.

Pedro Gutiérrez no será un futbolista mediático que detengan a cada rato en la calle o aparezca en todas las portadas, pero sí uno que se ganó el cariño de los fieles hinchas de Deportivo Municipal. Ojo, el sentimiento de los ediles es distinto y más aún con alguien que los acompaña desde que estuvieron abajo. A punta de esfuerzo, vencer la adversidad se convirtió en una gran recompensa.