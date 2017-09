Segunda División 2017: resultados y tabla de posiciones de la fecha 22 del torneo de ascenso

La fecha 22 de la Segunda División tendrá partidos que podrían determinar una mejor diferencia de puntos de Sport Boys con sus más cercanos perseguidores. Los rosados recibirán en su estadio a Los Caimanes. Por su parte, su escolta, César Vallejo, chocará con Santa Rosa en la altura de Andahuaylas.

La 'Misilera' no pierde hace cuatro partidos (dos triunfos y dos empates). Enfrentará a un rival que es penúltimo y solo tiene doce puntos. Además, en condición de visitante no ha ganado. Si se da la lógica, los chalacos podrían estirar la diferencia en la tabla.

Segunda División: programación, día y hora de la fecha 22 del torneo de ascenso

César Vallejo tiene cinco puntos menos que el líder. Y tiene prohibido caer ante Santa Rosa, equipo que también pelea por llegar al primer lugar. Los 'poetas' solo han ganado dos veces como visitantes (a La Bocana y Los Caimanes).

Deportivo Hualagayoc es otro de los equipos que sigue ilusionado con el ascenso. Algo lejos de Sport Boys (está a diez puntos), chocará ante Sport Loreto en Pucallpa. Viene de hacerlo cinco goles a Unión Huaral.

Por la zona baja de la tabla, La Bocana se medirá con Willy Serrato en Guadalupe. Y Sport Áncash recibirá en el Rosas Pampa de Huaraz a Deportivo Coopsol. Ambos son los últimos del campeonato.

Así se jugará la fecha 22 de la Segunda División:



Domingo 24 de septiembre:



Sport Ancash vs Deportivo Coopsol

Estadio: Rosas Pampa - Huaraz

Hora: 12:00 pm.



Sport Boys vs Los Caimanes

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs Alfredo Salinas

​ Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Cultural Santa Rosa vs César Vallejo

Estadio: Los Chankas - Andahuaylas

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs Sport Victoria

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs Deportivo Hualgayoc

Estadio: Aliardo Soria Pérez - Pucalpa

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs Defensor La Bocana

Estadio: Carlos Olivares - La Libertad

Hora: 4:00 pm.

TABLA DE POSICIONES - SEGUNDA DIVISIÓN

POS Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS 1 Sport Boys 20 12 6 2 36 16 42 2 César Vallejo 19 10 7 2 42 20 37 3 Santa Rosa 20 9 6 5 29 19 33 4 Deportivo Hualgayoc 20 9 5 6 51 34 32 5 Sport Victoria 20 9 5 6 27 20 32 6 Unión Huaral 19 9 3 7 32 30 30 7 Carlos A. Mannucci 19 7 7 5 35 24 28 8 Cienciano 20 7 6 7 34 30 27 9 Sport Loreto 19 7 5 7 26 25 26 10 Alfredo Salinas 20 6 7 7 28 31 23 11 Deportivo Coopsol 19 5 7 7 25 33 22 12 Willy Serrato 19 5 3 11 23 45 18 13 Los Caimanes 19 5 3 11 24 40 12 14 La Bocana 19 6 2 11 31 50 10 15 Sport Áncash 20 2 4 14 15 41 8

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 10 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas