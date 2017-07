La Segunda División no tiene pierde cada fin de semana. A pesar que Sport Boys tiene una buena diferencia con el segundo (le lleva 7) . La fecha 13 tiene duelos para no perdérselos. El mejor será el que se jugará en el Mansiche de Trujillo entre César Vallejo y Mannucci.

El clásico moderno de Trujillo. César Vallejo, el escolta de Sport Boys será 'loca' ante Mannucci en el Mansiche. Los 'Poetas' están a siete puntos del primer lugar y los carlistas a once. Duelo clave en el Norte.

Segunda División: ¿los equipos llegaron a PES 2017 con relato peruano? [VIDEO]

Deportivo Hualgayoc, el tercero del campeonato chocará ante La Bocana en Sechura. Los dirigidos por José Soto tienen diecinueve puntos, están a ocho de la primera casilla. Vienen de ganarle a Cienciano (a mitad de semana, en duelo que fue reprogramado por la primera jornada).

El cuarto equipo que lucha por seguir trepando posiciones es Sport Victoria de Ica. Vienen de descansar la fecha anterior y en esta, se enfrentan ante Los Caimanes de Lambayeque en Chongoyape. Los iqueños tienen dieciocho puntos.

El mes rosado: todos los títulos de Sport Boys en Primera

En otros cotejos, Cienciano se enfrentará con Sport Loreto en el Garcilaso de la Vega. Los cusqueños no ganan hace cuatro jornadas (tres derrotas y un empate). Y con Sergio Ibarra de DT, todavía no triunfan.

Así se jugará la fecha 13 del torneo:

Sábado 15 de julio:



Los Caimanes vs. Sport Victoria

Estadio: Estadio Municipal de la Juventud - Chongoyape

3:00 pm



Domingo 16 de julio:



Cienciano vs. Sport Loreto

Estadio: Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco

3:00 pm



César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Mansiche de Trujillo - La Libertad

3:30 pm



Sport Áncash vs. Sport Boys

Estadio: Municipal De Recuay - Huaraz

3:30 pm



Deportivo Coopsol vs. Alfredo Salinas

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros - Chancay - Lima

3: 30 pm



Cultural Santa Rosa vs. Unión Huaral

Estadio: Estadio Municipal de Los Chankas - Andahuaylas

3: 30 pm



La Bocana vs. Deportivo Hualgayoc

​Estadio: Estadio Sesquicentenario - Sechura

3: 30 pm

TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 12 8 3 1 24 7 17 27 2 César Vallejo 11 5 5 1 24 8 16 20 3 D. Hualgayoc 11 6 1 4 29 18 11 19 4 S. Victoria 11 5 3 3 15 10 5 18 5 Carlos A. Mannucci 11 4 4 3 25 16 9 16 6 Sport Loreto 11 5 1 5 21 19 2 16 7 Unión Huaral 11 5 1 5 18 20 -2 16 8 Coopsol 11 4 3 4 16 17 -1 15 9 Cienciano 11 3 4 4 16 16 0 13 10 Santa Rosa 10 4 2 4 11 12 -1 14 11 Alfredo Salinas (4) 11 4 3 4 16 19 -3 13 12 Willy Serrato 11 4 1 6 13 27 -14 13 13 Los Caimanes(1) 12 4 2 6 18 28 -10 8 14 Sport Ancash(2) 11 1 3 7 8 21 -13 4 15 La Bocana(3) 11 3 0 8 16 32 -16 3

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 6 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas