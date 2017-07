La primera vuelta de la Segunda División está por terminar. Hasta el momento, tres equipos vienen luchando por obtener el ansiado ascenso. Sport Boys es el puntero y le lleva siete puntos de diferencia a su escolta, César Vallejo. Todos los partidos se jugarán el domingo.

Sport Boys, en el papel, no debería tener problemas para volver a ganar tres puntos. Chocará ante Willy Serrato de Pacasmayo, que tiene trece unidades. Los chalacos están invictos en condición de local.

Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 13

El que no le pierde la mirada a los rosados, es César Vallejo. Los trujillanos vienen de vencer a Mannucci (3-1), volvieron al triunfo después de tres fechas. Y esta jornada jugarán en la altura de Espinar ante Alfredo Salinas.

Sport Victoria de Ica es el tercer equipo que está en la pelea (tiene 21 puntos). No cae hace cuatro jornadas y llega con dos triunfos consecutivos. Recibirá al penúltimo del campeonato: Defensor La Bocana.

En otros partidos, Deportivo Hualgayoc (está en la cuarta casilla) recibirá a Deportivo Coopsol. Unión Huaral puede meterse en el pelotón de los de arriba si derrota a Sport Áncash. Y finalmente, en el Mansiche de Trujillo, Mannucci chocará ante Cienciano.

Así se jugará la fecha 14:



Domingo 23 de julio:



Alfredo Salinas vs. César Vallejo

Estadio: Municipal - Espinar

Hora: 3:00 pm.



Sport Boys vs. Willy Serrato

Estadio: Miguel Grau - Callao

Hora: 3:30 pm.



Sport Victoria vs. La Bocana

Estadio: Picasso Peratta - Ica

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Hualgayoc vs. Deportivo Coopsol

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm



Unión Huaral vs. Sport Áncash

Estadio: Julio Lores Colán - Huaral

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Cienciano

Estadio: Mansiche - Trujillo

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Santa Rosa

Estadio: Aliardo Pérez Soria

Hora: 3:30 pm.

TABLA DE POSICIONES

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sport Boys 13 9 3 1 27 9 18 30 2 César Vallejo 12 6 5 1 27 9 18 23 3 Sport Victoria 12 6 3 3 18 10 8 21 4 D. Hualgayoc 12 6 1 5 29 21 8 19 5 Unión Huaral 12 5 2 5 18 20 -2 17 6 Mannucci 12 4 4 4 26 19 7 16 7 Sport Loreto 12 5 1 6 21 20 1 16 8 Cienciano 12 4 4 4 17 16 1 16 9 Alfredo Salinas 12 5 3 4 18 19 -1 18 10 Santa Rosa 11 4 3 4 11 12 -1 15 11 Coopsol 12 4 3 5 16 19 -3 15 12 Willy Serrato 11 4 1 6 13 27 -14 13 13 Los Caimanes 13 4 2 7 18 31 -13 8 14 La Bocana 12 4 0 8 19 32 -13 6 15 Sport Ancash 12 1 3 8 10 24 -14 4

(1) Los Caimanes perdió 6 puntos por deudas.

​(2) Sport Áncash perdió 2 puntos por deudas.

(3) La Bocana perdió 6 puntos por deudas.

(4) Alfredo Salinas perdió 2 puntos por deudas