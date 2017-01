De Alianza Lima a Segunda División: el fichaje de Carlos A. Mannucci

Hace más de 20, los fanáticos de Carlos A. Mannucci no pueden ver a su equipo disputando punto a punto en la Primera División. En los últimos tiempos, la dirigencia trujillana armó buenos planteles pero el conjunto ‘Tricolor’ no ha podido conseguir el verdadero objetivo. Este 2017, sin embargo, ‘Los Carlistas’ harán hasta lo imposible para ascender a la máxima categoría con un plantel de lujo.



Es así como como Carlos A. Mannucci ha fichado a un ex Alianza Lima. Un futbolista que pidió el mismo Roberto Mosquera para la temporada 2016. Se trata de Eduardo Uribe, campeón del fútbol peruano en dos ocasiones.



En su último paso por Alianza Lima, Eduardo Uribe se hizo titular en La Victoria. Sin embargo, los íntimos no consiguieron alcanzar el título con Roberto Mosquera y Juan Jayo Legario en su momento.



A sus 31 años, Eduardo Uribe jugará por primera vez en Segunda División y lo hará al lado del técnico Teddy Cardama. Carlos A. Mannucci se ha reforzado además con otros ex Alianza Lima. Como el caso de Jorge Molina, Christian Mejía, Jorge Rivera.



A esta lista de refuerzos de Carlos A. Mannucci se suman el colombiano Henry Fabián Solís, ex UTC; Felix Uculmana, ex Sport Huancayo, entre otros.

Christian Cueva es el nuevo embajador de Sao Paulo y bromeó a Lugano por su inglés

LEE ADEMÁS...